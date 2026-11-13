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Paris'te de Beers kuyumcusu 1 milyon eurodan fazla mücevherle soyuldu

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Paris'te de Beers'a ait kuyumcuya giren silahlı maskeli soyguncular, birkaç dakikada 1 milyon eurodan fazla değerde mücevher çalıp motosikletle kaçtı. Polis ateş edilmediğini ve kimsenin yaralanmadığını, savcılık ise organize suç biriminin soruşturma başlattığını açıkladı.

Fransa'nın başkenti Paris'te elmas üreticisi de Beers'a ait kuyumcu dükkanına giren silahlı soyguncular, birkaç dakikada 1 milyon eurodan fazla değere sahip mücevher çalarak kayıplara karıştı.

Fransa'nın başkenti Paris'te silahlı ve maskeli hırsızlar, lüks kuyumcuların merkezi olan Place Vendome Meydanı yakınlarındaki Rue de la Paix Caddesi'nde bulunan de Beers mağazasını hedef aldı. Mağazaya giren soyguncular, birkaç dakikada 1 milyon eurodan fazla değere sahip mücevheri çalarak motosikletle kayıplara karıştı.

Polisten yapılan açıklamada, hırsızların soygun sırasında silah gösterdiği, ancak ateş etmedikleri ve kimsenin yaralanmadığı ifade edildi. Savcılıktan yapılan açıklamada ise organize suç biriminin "organize bir çete tarafından gerçekleştirilen silahlı soygun" ile ilgili soruşturma başlattığı aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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