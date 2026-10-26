Kayserili 3 milli muaythai sporcusu Paris'te gümüş madalyayla Avrupa ikincisi oldu

17-25 Ekim 2026 tarihleri arasında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda Kayserili milli sporcular Ahmet Akay Dalkıran, Ezgi Keleş ve Ayten Özdemir; kendi sıkletlerinde gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisi oldu. Kayseri'den şampiyonaya katılan teknik ekip de milli takım kadrosunda görev aldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te 17-25 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen Avrupa Muaythai Şampiyonası sona erdi. Şampiyonada Türkiye'yi temsil eden Kayserili milli sporcular, elde ettikleri derecelerle önemli bir başarıya imza attı. Milli takım kadrosunda yer alan Kayserili sporcular Ahmet Akay Dalkıran, Ezgi Keleş ve Ayten Özdemir, kendi sıkletlerinde mücadele ederek gümüş madalya kazandı ve Avrupa ikinciliğini elde etti.

Kayseri'den teknik ekip de görev aldı

Şampiyonada Kayseri'den sporcuların yanı sıra teknik ekipten isimler de milli takım bünyesinde görev yaptı. Kayseri TEİAŞ Antrenörü Yaşar Cuma Kılıç, milli takım teknik direktörü olarak takımın başında yer alırken, Adem Karakaş milli takım antrenörü, Dilara Arpacı ise teknik eleman olarak kafilede görev aldı. Kayseri Muaythai İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu, elde edilen başarı dolayısıyla sporcuları ve teknik ekibi tebrik etti. Ulu; başta Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, Korkmaz Atalay ve Teknik Direktör Yaşar Cuma Kılıç olmak üzere tüm kafileyi kutladı. Fatih Kağan Ulu; Türkiye'nin muaythai branşında yıllardır Avrupa ve dünya arenasında önemli bir konumda bulunduğunu belirterek, milli sporcuların elde ettiği başarıların gurur verici olduğunu ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı