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Fransa'daki gösterilerde 1.314 kişi gözaltına alındı, 53 kolluk görevlisi yaralandı

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Fransa'daki gösterilerde 1.314 kişi gözaltına alındı, 53 kolluk görevlisi yaralandı
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Fransa'da cumartesi düzenlenen protestolarda toplam 1.314 kişi gözaltına alındı, 53 kolluk görevlisi yaralandı. Le Parisien'in İçişleri Bakanlığı'na dayandırdığı habere göre Paris'teki arbedenin ardından 142 kişi gözaltına alındı.

PARİS, 26 Ekim (Xinhua) -- Fransa'da cumartesi günü düzenlenen yeni protesto gösterileri sırasında toplam 1.314 kişi gözaltına alınırken, 53 kolluk görevlisi yaralandı.

Fransa'da yayın yapan Le Parisien gazetesinin İçişleri Bakanlığı'na dayandırdığı pazar günkü haberine göre, Paris'te yaşanan arbedenin ardından polis 142 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilerin 126'sı gözaltında tutuldu.

Cumartesi günü Fransa genelinde düzenlenen protesto gösterilerine yaklaşık 410.000 kişi katıldı. Paris Emniyet Müdürlüğü de başkentteki gösterilere 110.000 kişinin katıldığını bildirdi.

17 Ekim'de düzenlenen ülke genelindeki protestolara yaklaşık 550.000 kişi katılmıştı. Fransa İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre şiddet olaylarının yaşandığı protestolar sırasında toplam 2.397 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Xinhua
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