El Chadaille Bitshiabu kimdir? Galatasaray'ın 1,96'lık stoperi ilk maçında pas hatası yapmadı

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On yedi pas denedi, on yedisi de takım arkadaşını buldu. El Chadaille Bitshiabu, 30 Ekim 2026'da Konyaspor deplasmanında 4-0 kazanılan Süper Lig maçında 69. dakikada Davinson Sanchez'in yerine oyuna girdi ve Galatasaray formasıyla ilk resmi maçına çıktı.

Eylülün başında RB Leipzig'den kiralanan 21 yaşındaki stoper, o güne kadar resmi maçlarda süre almamıştı. Konya'da oyunda kaldığı bölümde girdiği ikili mücadelelerin hiçbirini kaybetmedi.

EL CHADAİLLE BİTSHİABU İLK MAÇINDA NE YAPTI?

El Chadaille Bitshiabu, Galatasaray'daki ilk maçında attığı 17 pasın tamamını isabetle tamamladı. Bu pasların 15'i kısa, 2'si uzundu. Savunmada bir ikili mücadele kazandı, bir top kaptı ve iki kez topu uzaklaştırdı.

EL CHADAİLLE BİTSHİABU KİMDİR?

El Chadaille Bitshiabu, RB Leipzig'den kiralık olarak Galatasaray'da oynayan Fransız stoper. Tam adı El Chadaille Bitshiabu Katshibuyi-Ndenga Ngana. 1,96 metre boyunda ve sol ayağını kullanıyor.

Fransa'nın alt yaş milli takımlarında 21 maça çıktı: 17 yaş altında 9, 18 yaş altında 6, 19 yaş altında 5, 20 yaş altında 1. 2022'de Fransa 17 Yaş Altı Milli Takımı'yla Avrupa şampiyonu oldu.

EL CHADAİLLE BİTSHİABU KAÇ YAŞINDA?

El Chadaille Bitshiabu 21 yaşında; 16 Mayıs 2005'te doğdu. Paris Saint-Germain'le 2021 yazında ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı ve birkaç ay sonra, henüz 16 yaşındayken Fransa Kupası'nda A takım formasıyla sahaya çıktı.

EL CHADAİLLE BİTSHİABU NERELİ?

El Chadaille Bitshiabu, Paris bölgesindeki Villeneuve-Saint-Georges'ta doğdu. Fransa vatandaşı olan oyuncu Kongo Demokratik Cumhuriyeti kökenli.

EL CHADAİLLE BİTSHİABU HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

El Chadaille Bitshiabu futbola 2011'de US Saint-Denis'te başladı. 2016-2017 sezonunu Boulogne-Billancourt'ta geçirdi, 2017'de Paris Saint-Germain altyapısına katıldı.

PSG A takımında 2021 ile 2023 arasında 14 lig maçı oynadı. 2023 yazında 15 milyon euro bonservis ve 5 milyon euroya kadar bonusla RB Leipzig'e transfer oldu. Alman ekibinde Bundesliga'da 38 maça çıktı, gol atmadı.

EL CHADAİLLE BİTSHİABU GALATASARAY'A KAÇA GELDİ?

Galatasaray, El Chadaille Bitshiabu'yu RB Leipzig'den kiraladığını 2 Eylül 2026'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Kulüp Leipzig'e 2 milyon euro kiralama bedeli ödüyor. Oyuncuyu kalıcı olarak almak isterse 28 milyon euro daha ödemesi gerekecek. Bitshiabu'ya 2 milyon euro ücret ödenecek.