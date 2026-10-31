Fransa yine karıştı: Polislerin üzerine yanıcı madde atıldı, Macron piñatası parçalandı

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Fransa'da hayat pahalılığına karşı düzenlenen Sarı Yelekliler gösterilerinde tansiyon yükseldi. Paris'te Charenton Kapısı yakınlarında güvenlik güçlerine yanıcı maddeler atılırken, kaydedilen görüntülerde en az iki jandarmanın kısa süreliğine alevler içinde kaldığı görüldü. Bordeaux'da ise Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başını tasvir eden piñata parçalandı, içinden banknotlar saçıldı.

PARİS'TE POLİSLER ALEVLER İÇİNDE KALDI

Paris'teki yürüyüş, yerel saatle 14.00'te Bagnolet Kapısı'nda başladı. Göstericiler buradan Charenton Kapısı yönüne ilerledi. “Genel grev istiyoruz”, “Sokaklar bizim” ve “Genciz, kararlıyız, devrimciyiz” sloganları atan eylemciler, hükümetin ekonomi ve eğitim politikalarını protesto etti.

Gösterinin sona erdiği Charenton Kapısı yakınlarında ise gerginlik tırmandı. Güvenlik güçlerine molotofkokteyli ve yanıcı maddeler atıldı. Fransız basınında yer alan görüntülerde, atılan yanıcı cismin polislerin bulunduğu noktada alev aldığı ve en az iki güvenlik görevlisinin kısa süreliğine alevler içinde kaldığı görüldü. Olayda yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

BORDEAUX'DA MACRON PİÑATASI PARÇALANDI

Gösterilerin dikkat çeken görüntülerinden biri de Bordeaux'dan geldi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başını tasvir eden piñata, eylemciler tarafından parçalandı. Piñatanın içinden banknotların saçıldığı görüldü.

BİRÇOK KENTTE POLİS MÜDAHALESİ

Sarı Yelekliler'in eylemlerine sendikalar ve öğrenciler de destek verdi. Göstericiler, “Yaşamak istiyoruz”, “Özgürlük” ve “Macron, Fransa'yı utandırıyorsun” yazılı pankartlar taşıdı. Ülkede artan ırkçılığa tepki gösteren eylemciler, Gazze halkıyla dayanışma amacıyla Filistin bayrakları ve kefiyelerle yürüdü.

Gösterilerin Cadılar Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle bazı katılımcılar çizgi roman karakterlerinin kostümlerini giydi. Paris'te çoğunluğu öğrencilerden oluşan başka bir grup da yasağa rağmen Bastille Meydanı yakınlarında toplandı.

Rennes'de polis göstericilere biber gazı ve copla müdahale ederken, Lyon'da güvenlik güçlerine çeşitli cisimler atıldı. Marsilya'da yüzleri maskeli kişilerin polise taş ve cam şişe fırlattığı, Toulouse'da ise izinsiz gösterinin tazyikli su ve biber gazıyla dağıtılmaya çalışıldığı bildirildi.

ÜLKE GENELİNDE 320 BİN KİŞİ SOKAĞA ÇIKTI

Fransa İçişleri Bakanlığının verilerine göre, 31 Ekim'deki gösterilere ülke genelinde yaklaşık 320 bin kişi katıldı. Başkent Paris'teki katılımcı sayısı ise 70 bin olarak açıklandı. Sendikalar ve öğrenci örgütleri ise gösterilere yaklaşık 500 bin kişinin katıldığını bildirdi.

Gösteriler sırasında yaklaşık 300 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı. Güvenlik önlemleri kapsamında ülke genelinde 70 bin polis ve jandarma görevlendirildi.

HÜKÜMET GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ARTIRMIŞTI

Fransa'da 17 Ekim'de düzenlenen gösterilerde yaşanan yağma ve şiddet olaylarının ardından hükümet güvenlik tedbirlerini artırmıştı. 24 Ekim'deki eylemlerde de çok sayıda gözaltı yaşanırken, İçişleri Bakanlığı 1.435 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Bakanlığın 29 Ekim tarihli verilerine göre, 17 Ekim'den bu yana yaşanan olaylarda 1.193 polis ve jandarma yaralandı. Hükümet, 31 Ekim gösterileri öncesinde olası şiddet olaylarını önlemek amacıyla bazı kentlerde eylem güzergahlarını sınırlandırmış, akşam saatlerinde yapılması planlanan izinsiz toplanmaları da yasaklamıştı

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