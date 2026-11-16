Ahmet Kaya ne zaman öldü? Ahmet Kaya kimdir, kaç yaşında öldü?

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Ahmet Kaya'nın ölümünün üzerinden bugün tam 26 yıl geçti. Sanatçı 16 Kasım 2000'de Paris'in Porte de Versailles semtindeki evinde kalp krizi geçirdi ve 43 yaşındayken hayatını kaybetti.

Yıl dönümü nedeniyle adı 16 Kasım 2026 sabahından itibaren X'te Türkiye gündemine girdi. Google'da da en çok sanatçının ne zaman ve neden öldüğü aranıyor.

AHMET KAYA NE ZAMAN ÖLDÜ?

Ahmet Kaya 16 Kasım 2000'de Paris'te öldü. Türkiye'den 16 Haziran 1999'da ayrılmıştı; Fransa'daki bu son dönemi bir buçuk yıla yakın sürdü.

Sanatçı, Paris'teki Père Lachaise Mezarlığı'nın 71. bölümünde toprağa verildi. Mezarı 2003'te yeniden düzenlendi.

AHMET KAYA NEDEN ÖLDÜ?

Ahmet Kaya kalp krizi nedeniyle öldü. Krizi Paris'teki evinde geçirdi.

AHMET KAYA KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

Ahmet Kaya öldüğünde 43 yaşındaydı. 28 Ekim 1957 doğumluydu; ölümünden yalnızca 19 gün önce 43'üne girmişti.

AHMET KAYA KİMDİR?

Ahmet Kaya, kendi bestelediği şarkıları ve şiirden yaptığı bestelerle tanınan bir şarkıcı ve besteciydi. Attilâ İlhan, Can Yücel, Nevzat Çelik, Hasan Hüseyin Korkmazgil, Enver Gökçe ve Ahmed Arif'in şiirlerini besteledi.

İlk albümü Ağlama Bebeğim 1985'te çıktı. Ardından Şafak Türküsü, An Gelir, Yorgun Demokrat, Başkaldırıyorum ve Şarkılarım Dağlara gibi albümler geldi; hayatı boyunca 22 albüm yayımladı. Bazı albümleri yasaklandı.

1999'da Magazin Gazetecileri Derneği'nin ödül töreninde yaptığı konuşma salondaki bazı konukların tepkisine yol açtı ve sanatçı töreni terk etti. Aynı yıl hakkında iki dava açıldı. Kaya, 16 Haziran 1999'da Türkiye'den ayrıldı ve yargılandığı davalarda gıyabında 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AHMET KAYA NERELİ?

Ahmet Kaya Malatyalı. 28 Ekim 1957'de Malatya'da doğdu ve 1972'de ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı. Müzik hayatının tamamını İstanbul'da kurdu, son günlerini ise Paris'te geçirdi.