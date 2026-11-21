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Dünya Para Taekwondo Şampiyonası'nda İsrailli rakibini 2-0 yenen Mahmut Bozteke dünya şampiyonu oldu.

Güney Kore'nin Muju şehrinde düzenlenen Dünya Para Taekwondo Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Mahmut Bozteke, erkekler K44 63kg finalinde İsrail'den Adnan Milad'ı 2-0 yenerek altın madalya kazandı. Daha önce Avrupa şampiyonlukları bulunan Paris 2024 Paralimpik Oyunları Şampiyonu Mahmut Bozteke, kariyerinin ilk dünya şampiyonluğunu elde etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı