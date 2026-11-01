Fransa'da yeni protesto dalgası ulaşımı aksattı, 40'tan fazla metro istasyonu kapatıldı

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PARİS, 1 Kasım (Xinhua) -- Fransa'da cumartesi günü düzenlenen yeni protesto dalgasına yaklaşık 320.000 kişinin katıldığı bildirildi.

Fransız Le Monde gazetesinin İçişleri Bakanlığı verilerine dayandırdığı haberine göre, başkent Paris'teki gösterilere yerel saatle 17.00 itibarıyla 70.000 kişi katıldı.

Öte yandan lise ve üniversite öğrencilerini temsil eden gençlik sendikaları ve dernekler, 200.000'i Paris'te olmak üzere ülke genelindeki katılımın yaklaşık 500.000'e ulaştığını belirtti.

Protestolar toplu taşıma hizmetlerinde aksamalara yol açtı. Paris toplu taşıma işletmecisi RATP internet sitesinden yaptığı açıklamada, cumartesi günü 40'tan fazla metro istasyonunun kapatıldığını duyurdu.

Gösterilerin büyük bölümü barışçıl şekilde gerçekleşse de göstericilerin dağıtılması sırasında birçok kentte gerginlik yaşandı. Le Monde'un haberine göre, Paris'te yürüyüşün izin verilen bitiş noktası olan Porte de Charenton yakınlarında çatışmalar çıktı. Göstericiler polise çeşitli cisimler fırlatırken, polis göz yaşartıcı gazla karşılık verdi.

Cumartesi günkü protestolar, Fransa'da 17 Ekim'den bu yana düzenlenen üçüncü büyük çaplı gösteri oldu. Gösteriler sırasında güvenliği sağlamak amacıyla ülke genelinde yaklaşık 70.000 polis ve jandarma görevlendirildi.

Kaynak: Xinhua