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PSG Troyes maçı hangi kanalda, PSG Troyes nereden CANLI izlenir?

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PSG Troyes maçı hangi kanalda, PSG Troyes nereden CANLI izlenir?
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Fransa Ligue 1'de PSG ile Troyes karşı karşıya geliyor. Ev sahibi PSG, Paris'teki Parc des Princes'te rakibini ağırlayacak. İki takımın da sahadan galibiyetle ayrılmayı hedeflediği mücadele öncesinde futbolseverler, PSG Troyes maçının hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağını ve nereden canlı izlenebileceğini araştırıyor.

Psg Troyes maçı, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 23.05'te başlayacak. Karşılaşma, beIN SPORTS 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak. İşte PSG Troyes maçına ilişkin tüm yayın bilgileri.

PSG TROYES MAÇI HANGİ KANALDA?

PSG Troyes maçı, beIN SPORTS 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

PSG TROYES MAÇI SAAT KAÇTA?

PSG Troyes maçı, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 23.05'te başlayacak.

PSG TROYES MAÇI NEREDE OYNANACAK?

PSG ile Troyes arasındaki Fransa Ligue 1 karşılaşması, Paris'teki Parc des Princes'te oynanacak. Maçta PSG ev sahibi olacak.

BEIN SPORTS 2 KAÇINCI KANALDA?

beIN SPORTS 2, Digiturk platformunda 78. kanaldan yayın yapıyor. Platform kanal numaraları zaman içinde değişebildiği için maç öncesinde güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

PSG TROYES NEREDEN CANLI İZLENİR?

PSG Troyes maçını televizyondan izlemek isteyenler, karşılaşmayı Digiturk 78. kanaldaki beIN SPORTS 2'den takip edebilir. Maçı internet üzerinden izlemek isteyenler ise beIN SPORTS'un dijital platformu TOD üzerinden karşılaşmaya erişebilir. TOD yayınlarına bilgisayar, akıllı telefon, tablet ve akıllı televizyonlar üzerinden ulaşılabiliyor.

PSG TROYES MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır, PSG Troyes maçı şifresiz yayınlanmayacak. Karşılaşmayı beIN SPORTS 2 ya da TOD üzerinden izlemek için abonelik gerekiyor.

BEIN SPORTS 2 DONMADAN NASIL İZLENİR?

PSG Troyes maçını internet üzerinden donmadan izlemek için güçlü ve kesintisiz bir internet bağlantısı kullanılması öneriliyor. Mümkünse kablosuz bağlantı yerine kablolu bağlantının tercih edilmesi, maç sırasında aynı ağa bağlı diğer cihazlarda yoğun veri kullanımından kaçınılması ve uygulamanın güncel tutulması yayın kalitesini artırıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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