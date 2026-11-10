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Macron yapay zeka risklerine karşı üç öncelikte ortak taahhüt alındığını açıkladı

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Macron yapay zeka risklerine karşı üç öncelikte ortak taahhüt alındığını açıkladı
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yapay zekanın hızla gelişmesinin güvenlik açısından riskler taşıdığını belirterek uluslararası iş birliği çağrısı yaptı. Paris'te ve video konferansla yaklaşık 50 aktörü buluşturan Macron, üç öncelikte ortak taahhüt alındığını açıkladı.

(PARİS) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yapay zekanın hızla gelişmesinin küresel güvenlik açısından ciddi riskler oluşturduğunu belirterek uluslararası iş birliği çağrısında bulundu. Paris'te ve çevrim içi ortamda devlet ve hükümet başkanları, büyük yapay zeka laboratuvarlarının yöneticileri, araştırmacılar ve uzmanlardan oluşan yaklaşık 50 katılımcıyla bir araya gelen Macron, yapay zeka güvenliğine ilişkin üç temel öncelikte ortak taahhütler alındığını açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yapay zeka teknolojilerinin hızla gelişmesi ve beraberinde getirdiği güvenlik risklerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Macron, sosyal medya hesabından yaptığı açıkalamada şu ifadeleri kullandı:

"Yapay zeka çok hızlı ilerliyor. Bunu daha önce de gördük: bu durum, toplumsal güvenliğimiz için gerçek riskler barındırıyor. Teknolojilerimizi geliştirme çabalarımız, aynı zamanda bu riskleri önceden öngörme ve kontrol altına alma çabaları da olmalıdır. Paris'te ve video konferans yoluyla yaklaşık elli aktörü bir araya getirdim: devlet ve hükümet başkanları, en büyük yapay zeka laboratuvarlarının yöneticileri, araştırmacılar ve uzmanlar.

Bu konuda ortak bir görüşe varıldı. Birlikte harekete geçmeliyiz. Üç öncelikli konu etrafında herkesin taahhüdünü aldık: en gelişmiş modellerin risklerini bağımsız ve şeffaf bir şekilde daha iyi değerlendirmek, ciddi bir olay durumunda uyarıları daha iyi paylaşmak ve modelleri geliştiren aktörleri sorumluluk altına almak. Hedefimiz net: Yapay zekayı herkes için bir ilerleme haline getirmek ve herkesin taahhüdüyle güvenliği garanti altına almak."

Kaynak: ANKA
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