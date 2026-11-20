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Fransa'da, İçişleri Bakanlığından Ulusal Birlik (RN) partisine bilgi sızdırıldığı şüphesiyle soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

Le Monde gazetesinin haberine göre, Paris Savcılığı, Fransa İçişleri Bakanlığından Ulusal Birlik (RN) Partisine bilgi sızdırıldığı şüphesi üzerine 27 Temmuz'da "mesleki sırrı ifşa etmek", "soruşturma gizliliğini ihlal etmek ve bu suçlardan menfaat sağlamak" suçlarından soruşturma başlattı.

Ulusal Polis Genel Müfettişliği, eski İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Hugues Moutouh ve RN Partisi arasındaki ilişkileri soruşturuyor.

Moutouh'un RN Partisi hakkında yürütülen adli soruşturmalarla ilgili gizli bilgileri paylaştığından şüphe ediliyor.

Soruşturma kapsamında polis, ekim ayı sonunda İçişleri Bakanlığında ve 9 Kasım'da ise RN Partisinin merkezinde aramalar yaptı.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, doğruysa iddiaların çok ciddi olduğunu söyledi.

Kaynak: AA