Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran'a geniş çaplı harekatın gereksiz olduğunu söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran'a geniş çaplı harekatın gereksiz olduğunu söyledi
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rubio, Paris'teki G7 toplantısı sonrası İran'a uygulanan ekonomik yaptırımlar ve deniz ablukasının etkili olduğunu, bu yüzden geniş çaplı askeri harekata gerek olmadığını söyledi. Rubio, bunu G7 müttefiklerine ilettiğini ve İran ile gerçek bir anlaşmaya açık olduklarını belirtti.

PARİS, 11 Kasım (Xinhua) -- ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'a karşı büyük çaplı askeri harekatlara gerek olmadığını söyledi.

Salı günü Paris'te düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından yaptığı basın açıklamasında, ABD'nin İran'a uyguladığı ekonomik yaptırımların ve deniz ablukasının oldukça etkili olduğunu belirten Rubio, bu nedenle İran'a karşı geniş çaplı askeri operasyonlar düzenlenmesine gerek kalmadığını G7 ülkelerindeki müttefiklerine ilettiklerini söyledi.

İran'a uyguladıkları ekonomik baskının zamanla artacağını kaydeden Rubio, İran ile "gerçek bir anlaşmaya" varmaya açık olduklarını ifade etti.

Rusya-Ukrayna çatışmasına da değinen Rubio, Avrupalı ortaklarının "bu sorunun uzun vadeli çözümünün bir parçası olduğuna" dikkat çekerek, hedeflerinin Rusya, ABD ve Ukrayna arasında yürütülen üçlü görüşmelere ilerleyen süreçte Avrupa'yı da dahil etmek olduğunu vurguladı.

Rubio, Abu Dabi'de gerçekleştirilen üçlü görüşmelerin ilk gününün "çok verimli" geçtiğini, ancak "yapılması gereken daha çok iş olduğunu" ifade etti.

Kaynak: Xinhua
Havalimanında gören şaştı kaldı! Gerçek kısa sürede anlaşıldı

Havalimanında gören şaştı kaldı! Gerçek kısa sürede anlaşıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi'nde 102 lideri ağırlayacak

Dünyanın gözü bu zirvede! Cumhurbaşkanı Erdoğan 102 lideri ağırlayacak
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Esra Erol canlı yayında çileden çıktı! Stüdyoda gergin anlar

Esra Erol çileden çıktı: Elalemin karısını kaçırırken...
BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu istifa etti36

BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu istifa etti
Anneye sürpriz hazırlığı faciayla sonuçlandı! Çocukların korku dolu anları kamerada

Anneye sürpriz faciayla sonuçlandı
ABD'de ırkçılık skandalı! Kız öğrenciler güvenlik kamerasına yakalandı12

Skandal görüntü güvenlik kamerasına takıldı
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yeni detay! Tutanakta 38 dakikalık sır

Okul saldırısında 38 dakikalık sır! Yeni detaylar kan donduran cinsten
11 aylık bebek diri diri gömüldü! 24 saat sonra sağ bulundu

Bebeğe bu nasıl yapılır? Toprağın altında verdiği mücadele ağlattı
COP31'de liderler aile fotoğrafında buluştu! Erdoğan ve Aliyev'in samimi anları dikkat çekti

COP31'de herkes bu kareyi konuşuyor! Erdoğan ve Aliyev...