Val-de-Marne'de T9 tramvay hattında iki tramvay çarpıştı, 8 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fransa'nın Val-de-Marne ilinde T9 numaralı tramvay hattında iki tramvay çarpıştı. Paris İtfaiye Teşkilatı kazada 8 kişinin yaralandığını açıkladı, hattaki tüm seferler iptal edildi.
Fransa'nın Val-de- Marne ilinde iki tramvayın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Le Parisien gazetesinin haberine göre, başkent Paris'i Val-de-Marne ilindeki Orly kentine bağlayan T9 numaralı tramvay hattını işleten Keolis firması, hat üzerinde bu akşam kaza meydana geldiğini açıkladı.
Firmadan yapılan açıklamaya göre, Val-de-Marne iline bağlı Thiais kentindeki Verdun-Hoche durağı noktasında yerel saatle 20.00 sularında T9 numaralı hat üzerinde seyreden iki tramvay çarpıştı.
Kazanın hangi koşullarda gerçekleştiğinin tespit edilmesi için incelemeler devam ediyor.
Paris İtfaiye Teşkilatı, kazada 8 kişinin yaralandığını açıkladı. T9 hattı üzerindeki bu akşamki tüm seferler iptal edildi.