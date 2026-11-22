Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Fransa'da gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerinin favori isimlerinden Marine Le Pen, Centre-Val de Loire ve Loiret Valisinin İçişleri Bakanlığından partisi Ulusal Birlik'e (RN) gizli bilgi sızdırdığına ilişkin iddiaları kabul etmedi.

RN partisinden cumhurbaşkanı adayı Le Pen France 2 kanalında katıldığı programda İçişleri Bakanlığından partisine bilgi sızdırıldığından şüphe edilen Centre-Val de Loire ve Loiret Valisi Hugues Moutouh'a yönelik soruşturmayı değerlendirdi.

Le Pen, Vali Moutouh'un İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri olarak görev yaptığı sırada RN partisi hakkında yürütülen adli soruşturmalarla ilgili gizli bilgileri partiyle paylaştığı yönündeki iddiaları reddetti.

Le Pen, "Ne gizli bilgileri talep ettim ne de bu bilgiler elime geçti." ifadelerini kullandı.

Süreç

Paris Savcılığı, Fransa İçişleri Bakanlığından RN partisine bilgi sızdırıldığı şüphesi üzerine 27 Temmuz'da soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında polis, ekim ayı sonunda İçişleri Bakanlığında ve 9 Kasım'da ise RN partisinin merkezinde arama yapmıştı.

Ulusal Polis Genel Müfettişliği, eski İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Moutouh ve RN partisi arasındaki ilişkileri soruşturuyor.

Moutouh'un RN partisi hakkında yürütülen adli soruşturmalarla ilgili gizli bilgileri partiyle paylaştığından şüpheleniliyor.

Söz konusu soruşturma, Le Monde gazetesinin 19 Kasım tarihli haberiyle gündeme gelmiş, soruşturma kapsamında Vali Moutouh İçişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

Moutouh hakkındaki iddiaları reddederek görevden affını istemişti.

Kaynak: AA