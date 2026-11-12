Nadir Hifi kimdir? Fenerbahçe'yi uzatmanın son saniyesinde yıkan Fransız basketbolcu

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111-109. Paris Basketball, EuroLeague'in 11. haftasında Fenerbahçe Tarfin'i uzatmanın son saniyesinde bulduğu basketle yendi. Topu potaya bırakan isim 24 yaşındaki Fransız guard Nadir Hifi'ydi.

Fenerbahçe, Paris'te 15 sayılık farkı kapatıp maçı 92-92 ile uzatmaya taşımıştı. Uzatmada da skoru 6 saniye kala 109-109'a getirdi ama son hücum Paris'indi.

NADİR HİFİ FENERBAHÇE MAÇINDA NE YAPTI?

Nadir Hifi, 11 Kasım 2026'daki maçta uzatmanın son saniyesinde attığı basketle Paris'e 111-109'luk galibiyeti getirdi. Maçı 11 sayıyla tamamladı.

Normal sürenin sonunda Wade Baldwin, Paris'in son hücumunda topu çalıp skoru 92-92'ye eşitlemişti. Uzatmada Frank Ntilikina'nın üçlüğüne Shavon Shields, 6 saniye kala attığı üçlükle karşılık verdi. Fenerbahçe'de Talen Horton-Tucker 32 sayı ve 10 ribaundla kariyer rekoru kırdı, Baldwin 22 sayı attı. Paris'in en skorer oyuncusu 22 sayıyla Ntilikina oldu.

Fenerbahçe, EuroLeague'deki 11 maçında dördüncü yenilgisini aldı. Paris'in bu sezonki galibiyet sayısı beşe çıktı.

NADİR HİFİ KİMDİR?

Nadir Hifi, Paris Basketball'da forma giyen Fransız basketbolcu. Kulübün resmi sitesinde oyun kurucu olarak gösteriliyor; kariyerinin başında şutör guard olarak oynuyordu. Boyu 1,85 metre.

2023 NBA Draftı'na erken aday olarak katıldı ama hiçbir takım onu seçmedi. Aynı yıl Paris'e imza attı.

NADİR HİFİ KAÇ YAŞINDA?

Nadir Hifi 24 yaşında. 16 Temmuz 2002'de doğdu.

NADİR HİFİ NERELİ?

Nadir Hifi, Fransa'nın Strazburg kentinde doğdu. Cezayir kökenli; kulübü onu Fransız-Cezayirli bir oyuncu olarak tanıtıyor.

NADİR HİFİ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Nadir Hifi basketbola memleketinin kulübü SIG Strasbourg'un altyapısında başladı, 2019-2020 sezonunda Strasbourg'un ikinci takımında oynadı. Kariyerinde bir sezon Lille forması da giydi.

2020 yazında Fransa'nın birinci ligindeki Le Portel'e geçti. Çıkışını 2022-2023 sezonunda yaptı: ligde maç başına 16,8 sayı ortalaması tutturdu, Aralık 2022'de ayın oyuncusu seçildi.

2023'te Paris Basketball'a transfer oldu. 2025 yazında kulüple yeni bir sözleşme imzaladı.

NADİR HİFİ HANGİ ÖDÜLLERİ KAZANDI?

Nadir Hifi, 2024-2025 sezonunda EuroLeague'in Yükselen Yıldız (Rising Star) ödülünü aldı. Paris'teki ilk sezonunda EuroCup'ın ikinci beşine seçildi ve kulübüyle Leaders Cup'ı kazandı.

2025'te Fransa Kupası'nı kazanan Paris'te finalin MVP'si oldu, aynı yıl Fransa liginin sayı kralı olarak sezonu bitirdi. Aralık 2025'teki Fransa ligi All-Star maçında da MVP seçildi.