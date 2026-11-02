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Fransa'da yaşam maliyeti protestolarında 779 kişi gözaltına alındı

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Fransa'da yaşam maliyeti protestolarında 779 kişi gözaltına alındı
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Fransa'da cumartesi günkü protestolarda 779 kişi gözaltına alındı. Yaklaşık 320 bin kişi gösterilere katıldı; Paris'te el yapımı patlayıcının infilak ettiği olayda hafif yaralanan personel bulunurken, olaya ilişkin cinayete teşebbüs şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

PARİS, 2 Kasım (Xinhua) -- Fransa'da cumartesi günkü yeni protesto dalgasında 779 kişi gözaltına alındı.

Fransız BFM televizyonunun İçişleri Bakanlığı verilerine dayandırdığı pazar günkü haberine göre, ülke genelinde artan yaşam maliyetlerine karşı düzenlenen yeni protestolara yaklaşık 320.000 kişi katıldı. Bakanlık, başkent Paris'teki gösterilere cumartesi günü yerel saatle 17.00 itibarıyla 70.000 kişi katıldığını açıkladı.

Gösterilerin büyük bölümü olaysız geçerken, göstericilerin dağıtılması sırasında birçok kentte gerginlik yaşandı. Paris'in 12. bölgesinde yer alan Porte de Charenton yakınlarında cumartesi günü, güvenlik personelinin yakınlarında el yapımı bir patlayıcı infılak etti. Personel, olayda hafif yaralandı.

Paris Savcılığı pazar günü yaptığı açıklamada, olaya ilişkin cinayete teşebbüs şüphesiyle soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Kaynak: Xinhua
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