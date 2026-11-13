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Paris'in göbeğinde Kalaşnikoflu soygun! 1 milyon Euro'luk elmas çaldılar

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Paris'in göbeğinde Kalaşnikoflu soygun! 1 milyon Euro'luk elmas çaldılar Haber Videosunu İzle
Paris'in göbeğinde Kalaşnikoflu soygun! 1 milyon Euro'luk elmas çaldılar
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Fransa'nın başkenti Paris'te gündüz vakti düzenlenen silahlı soygun, film sahnelerini aratmadı. Kalaşnikof taşıyan dört kişilik grup, lüks mücevher mağazası De Beers'i hedef aldı. Yaklaşık 2-3 dakika süren soygunda 1 milyon euroyu aşkın değerde elmas ve mücevher çalındı. Şüpheliler motosikletlerle olay yerinden kaçtı.

  • Paris'in Place Vendôme yakınlarındaki Rue de la Paix'te bulunan De Beers mücevher mağazası, 12 Kasım Perşembe günü saat 11.00 sıralarında dört maskeli saldırganın silahlı soygununa hedef oldu.
  • İki motosikletle gelen ve bir üyesi dışarıda Kalaşnikof tipi otomatik silahla gözcülük yapan saldırganlar, yaklaşık 2-3 dakika süren soygunda 1 milyon euroyu aşan değerde elmas ve mücevher çaldı.
  • Soygun sırasında ateş açılmadı ve yaralanan olmadı; Paris Savcılığı organize suç kapsamında soruşturma başlatırken polis kaçan dört şüpheliyi arıyor.

Avrupa'nın en hareketli başkentlerinden Paris'te, kentin en lüks bölgelerinden birinde silahlı soygun gerçekleştirildi. 12 Kasım Perşembe günü saat 11.00 sıralarında, Place Vendôme yakınlarındaki Rue de la Paix üzerinde bulunan De Beers mücevher mağazası, uzun namlulu silahlar taşıyan dört kişinin hedefi oldu.

Yüzleri maskeli ve siyah giyimli saldırganlar, iki motosikletle mağazanın önüne geldi. Grubun bir üyesi Kalaşnikof tipi otomatik silahla dışarıda gözcülük yaparken diğer şüpheliler mağazaya girerek elmas ve mücevherleri topladı.

SOYGUN SADECE 2-3 DAKİKA SÜRDÜ

Görgü tanıklarının ifadelerine göre saldırganlar, mağazanın girişini motosikletlerden biriyle zorlayarak içeri girdi. Çalışanlar korkuyla üst kata sığınırken, silahlı şüpheliler kısa sürede vitrindeki değerli mücevherleri aldı.

Yaklaşık 2-3 dakika süren soygunun ardından saldırganlar motosikletlerle olay yerinden uzaklaştı. Polis kaynaklarına göre çalınan mücevherlerin değerinin 1 milyon euroyu aştığı tahmin ediliyor.

SİLAHLARINI GÖSTERDİLER AMA ATEŞ AÇMADILAR

Soygun sırasında saldırganların uzun namlulu silahlarını gösterdiği ancak ateş açmadığı bildirildi. Olayda yaralanan olmadı.

Bir görgü tanığı, yaşananları “Film sahnesi gibiydi” sözleriyle anlattı. Çevredeki bazı kişilerin saldırganları görünce kaçtığı, bazı turist ve yayaların ise olayın yaşandığı sırada sokakta yürümeye devam ettiği aktarıldı.

POLİS DÖRT ŞÜPHELİNİN PEŞİNDE

Paris Savcılığı, olayın ardından organize suç kapsamında silahlı soygun soruşturması başlattı. Soruşturma, Paris Adli Polisi bünyesindeki Organize Suçlarla Mücadele Birimi'ne verildi.

Güvenlik güçleri, kaçan dört şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatırken, mağaza soruşturma süresince kapatıldı.

Soygunun gerçekleştiği Rue de la Paix, Place Vendôme çevresindeki lüks mücevher mağazalarının bulunduğu önemli noktalardan biri. Bölgede daha önce de Bulgari, Piaget ve Harry Winston gibi markaların mağazaları silahlı soygunların hedefi olmuştu. Geçen yıl Louvre Müzesi'nde gerçekleştirilen ve 88 milyon euroluk mücevher hırsızlığıyla sonuçlanan olay da Paris'teki güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme getirmişti.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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