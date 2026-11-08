Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kayseri'de Avrupa ikincisi milli muaythai sporcuları İl Müdürü Kabakcı'yı ziyaret etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri'de Avrupa ikincisi milli muaythai sporcuları İl Müdürü Kabakcı'yı ziyaret etti
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Paris'te düzenlenen Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli sporcular, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti. Ziyarette başarılar ve gelecek hedefler değerlendirildi; Kabakcı sporculara plaket takdim etti.

Kayseri'yi ve Türkiye'yi Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda başarıyla temsil ederek gümüş madalya kazanan milli sporcular Ahmet Akay Dalkıran, Ezgi Keleş ve Ayten Özdemir; Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti.

Fransa'nın başkenti Paris'te 17-25 Ekim 2026 tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular Ahmet Akay Dalkıran, Ezgi Keleş ve Ayten Özdemir kendi sıkletlerinde elde ettikleri ikincilik dereceleriyle Türkiye'ye gümüş madalya kazandırdı. Avrupa ikincisi olarak önemli bir başarıya imza atan milli sporcular, beraberlerindeki teknik heyetle birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti. Ziyarete Milli Takım Teknik Direktörü Yaşar Cuma Kılıç, Milli Takım Antrenörü Adem Karakaş, teknik ekip görevlisi Dilara Arpacı ve Muaythai İl Temsilcisi Fatih Kaan Ulu da katıldı.

Milli sporcular ve teknik heyetle yakından ilgilenen Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, uluslararası arenada elde edilen başarının kendilerini gururlandırdığını belirterek sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti. Ziyarette Avrupa Şampiyonası süreci, elde edilen dereceler ve sporcuların gelecek dönem hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Programın sonunda İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Avrupa ikincisi olan milli sporculara başarılarından dolayı plaket takdim etti. Kayseri'nin ve Türkiye'nin gururu olan milli sporcuların elde ettiği başarı takdir toplarken, sporcuların uluslararası organizasyonlarda ay-yıldızlı bayrağı dalgalandırmaya devam etmeleri temennisinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 37 sitede yayınlandı.
Dünyada bir ilk! Doğuştan arka yüzgeci olmayan caretta DOA, 541 kilometre yüzüp Lübnan kıyılarına ulaştı

Tek arka yüzgeciyle 541 kilometre yüzdü! Son durağı bakın neresi
Şarkıcı Alihan slime yayını açtı! Yanlış hediye gönderenleri fena azarladı

Biri bu işi durdursun! Akıma katılan son isim herkesi şaşkına çevirdi
Polonya'da 6 kişiyi katleden saldırganın evinde 3 ceset bulundu

Polonya'yı kana bulayan katliamcının evinden vahşet çıktı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar hastanelik oldu! Ameliyatı ertelendi

Acısı dinmeden bir darbe daha! Özcan Deniz'in eşi hastanelik oldu
Kolombiya'da askeri üsse bombalı İHA saldırısı! 5 asker öldü

Askeri üssü bombalı İHA ile vurdular! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Fon soruşturmasında Neslihan Mumcu için mali tedbir kararı

Eski bakan yardımcısının eşine tedbir kararı: Mal varlığı incelenecek

Polonya'da 6 kişinin öldüğü saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Ülkeyi kana bulayan katliam böyle başladı
İsrail'de hükümet kurma yetkisi Eisenkot'a verildi20

Netanyahu’ya soğuk duş! İsrail’de hükümeti kuracak isim belli oldu
İndirimli ürünleri tanıtıyordu! Saniyeler sonra dehşeti yaşadı

Canlı yayında hayatının şokunu yaşadı!
Melisa Döngel'den Murda ile aşk iddialarına şaşırtan yanıt: İlişki falan yok, çok zorlamayın

Aşk iddialarına noktayı koydu: Çok zorlamayın