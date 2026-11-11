Maxime Lefèvre kimdir? Paris Basketball'un başantrenörü NBA'de hangi takımda çalıştı?

Fenerbahçe'nin EuroLeague'in 11. haftasındaki rakibi Paris Basketball, sezona yeni bir başantrenörle girdi: NBA'de Minnesota Timberwolves'ta yedi sezon çalışan Fransız Maxime Lefèvre, Temmuz 2026'da ilk kez bir takımın başına geçti. İlk yılı kolay geçmiyor.

PARİS BASKETBALL-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Paris Basketball ile Fenerbahçe, EuroLeague'in 11. haftasında Paris'teki Accor Arena'da karşılaşıyor ve maç Türkiye saatiyle 22.45'te başlıyor. Yayın S Sport'ta. Fenerbahçe maça 10 maçta 7 galibiyetle 4. sırada girerken Lefèvre'nin takımı 4 galibiyetle 20 takımlı ligde 14. sırada bulunuyor.

MAXİME LEFÈVRE KİMDİR?

Maxime Lefèvre, Paris Basketball'un Fransız başantrenörü; kulüp atamasını 22 Temmuz 2026'da duyurdu ve Paris, onun başantrenör olarak çalıştığı ilk takım oldu.

Lefèvre, Minnesota Timberwolves'ta NBA'de dört kez yılın savunma oyuncusu seçilen Rudy Gobert'in bireysel gelişim antrenörlüğünü yaptı ve Fransız pivotla her gün çalıştı. Paris Basketball'un başkanı David Kahn atamanın ardından "Max başantrenör olmaya hazır" dedi. Lefèvre ise Paris'e gelmenin kendisi için kolay bir karar olduğunu, NBA'den ayrılmasını sağlayacak çok az fırsat bulunduğunu ve Paris'in bu listenin en üstünde yer aldığını söyledi.

MAXİME LEFÈVRE KAÇ YAŞINDA?

Maxime Lefèvre, Paris Basketball'un başına geçtiği Temmuz 2026'da 39 yaşındaydı. Selefi Julius Thomas ise takımı devraldığında 30 yaşına bile gelmemişti.

MAXİME LEFÈVRE NERELİ?

Maxime Lefèvre, Fransa'nın Lorraine bölgesinden. Basketbola bölgedeki Longwy ve Jœuf kulüplerinde başladı, lisenin son yılında ABD'ye gitti ve orada küçük üniversitelerin takımlarında oynadı.

Avila Üniversitesi'nde uluslararası işletme okurken okulun takımında forma giydi, ardından Angelo State Üniversitesi'nde spor yönetimi üzerine yüksek lisans yaptı. NBA'de oyuncu olarak yer bulamayınca antrenörlüğe yöneldi.

MAXİME LEFÈVRE NBA'DE HANGİ TAKIMDA ÇALIŞTI?

Maxime Lefèvre, NBA'de Minnesota Timberwolves'ta çalıştı. Takıma 2019'da video koordinatörü ve oyuncu gelişim yardımcısı olarak katıldı, bu görevi Ryan Saunders ve Chris Finch dönemlerinde sürdürdü ve 2022'de Finch'in yardımcı antrenörü oldu. Finch onu "oyunun gerçek bir öğrencisi" diye tanımladı.

MAXİME LEFÈVRE PARİS'TE KİMİN YERİNE GELDİ?

Maxime Lefèvre, Paris Basketball'da Alman antrenör Julius Thomas'ın yerine geldi. Thomas, Mart 2026'da Francesco Tabellini'nin ayrılmasıyla takımı geçici olarak devralmış ve Haziran 2026'da kulüpten ayrılmıştı. Lefèvre, 2018-2022 arasında görev yapan Jean-Christophe Pra'dan sonra Paris'i çalıştıran ilk Fransız başantrenör oldu; yardımcılığına ASVEL'den ayrılan Pierric Poupet getirildi.

EuroLeague'deki ilk maçı Atina'daydı. Paris o gece Panathinaikos'a 92-72 yenildi.