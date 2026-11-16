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Cem Uzan'ın kızı Paris Uzan, Instagram profiline "Bizans pilici" yazdı

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İş insanı Cem Uzan'ın kızı Paris Uzan, Instagram profilinin biyografi bölümüne yazdığı ifadeyle dikkat çekti. Genç isim, kendisini Türkçesi "Bizans pilici" olan "Byzantine chick" sözleriyle tanımladı. Paris Uzan'ın bu ifadeyi neden tercih ettiği ise merak konusu oldu.

İş insanı Cem Uzan ile mimar Alara Koçibey'in kızı Paris Uzan, Instagram profilinde kullandığı ifadeyle dikkat çekti. 23 yaşındaki Uzan'ın biyografi bölümüne yazdığı "Bizans pilici" sözleri, kısa sürede merak konusu oldu.

PROFİLİNE "BİZANS PİLİCİ" YAZDI

Cem Uzan'ın kızı Paris Uzan, bu kez tatil fotoğrafları ya da özel hayatıyla değil, Instagram hesabındaki biyografi yazısıyla konuşuluyor. Genç ismin profilinde yer verdiği "Bizans pilici" ifadesi, magazin hesaplarında da yer buldu.

İFADENİN NEDENİNİ AÇIKLAMADI

Paris Uzan'ın kendisini neden bu sözlerle tanımladığına ilişkin bir açıklaması bulunmuyor. İfadenin espri amacıyla mı yoksa başka bir gönderme olarak mı kullanıldığı ise bilinmiyor.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
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