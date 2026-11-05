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Anadolu Efes Paris maçı hangi kanalda, Anadolu Efes Paris nereden CANLI izlenir?

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Anadolu Efes Paris maçı hangi kanalda, Anadolu Efes Paris nereden CANLI izlenir?
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Euroleague'de Anadolu Efes, yarın akşam sahasında Fransız ekibi Paris'i konuk edecek. Lacivert-beyazlıların Avrupa'daki mücadelesini takip etmek isteyen basketbolseverler, karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağını ve nereden canlı izlenebileceğini araştırıyor.

Anadolu Efes, Sinan Erdem'de taraftarının desteğini arkasına alarak Paris karşısında galibiyet hedefliyor. Fransız temsilcisi ise İstanbul deplasmanından galibiyetle dönmenin yollarını arayacak. Mücadele, S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İşte Anadolu Efes Paris maçının yayın kanalı, tarihi, saati ve oynanacağı salon bilgisi.

ANADOLU EFES PARİS MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes Paris maçı, S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Her iki yayın da şifreli olarak ekrana gelecek.

S SPORT 2 KANAL NUMARASI

S Sport 2, Turkcell TV+'ta 78. kanaldan izlenebiliyor. Kanalın yayınlarına ayrıca Disney Plus üzerinden internetten de erişilebiliyor.

S SPORT PLUS YAYIN BİLGİSİ

S Sport Plus'ın yayınına yalnızca internet üzerinden erişilebiliyor. Kanal için Digiturk, D-Smart, Tivibu ya da benzeri televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor.

Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için izleyicilerin maç öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmeleri öneriliyor.

ANADOLU EFES PARİS NEREDEN CANLI İZLENİR?

Anadolu Efes Paris maçını canlı izlemek isteyenler, karşılaşmayı Turkcell TV+ üzerinden S Sport 2'de, Disney Plus üzerinden ya da internet üzerinden S Sport Plus'ta takip edebilecek. Maçı izleyebilmek için ilgili platformlarda abonelik gerekiyor.

ANADOLU EFES PARİS MAÇI NE ZAMAN?

Anadolu Efes Paris maçı yarın, 5 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma, Euroleague kapsamında gerçekleştirilecek.

ANADOLU EFES PARİS MAÇI SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes Paris maçı, Türkiye saatiyle 20.15'te başlayacak. Basketbolseverler, mücadeleyi başlama düdüğünden itibaren S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden canlı takip edebilecek.

ANADOLU EFES PARİS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Anadolu Efes ile Paris arasındaki karşılaşma, İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Anadolu Efes, taraftarının desteğini arkasına alarak parkeye çıkacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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