Paris 2024'te bronz kazanan Hakan Akkaya, Los Angeles 2028'de altın madalya hedefliyor

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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda tekerlekli sandalye eskriminde bronz madalya kazanarak Türkiye'ye bu branştaki ilk paralimpik madalyasını getiren milli sporcu Hakan Akkaya, Los Angeles 2028'de altın madalya kazanmanın yanı sıra kendisinden sonra gelecek sporcular için kalıcı bir sistem oluşturmayı hedefliyor.

Milli para eskrimci Hakan Akkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 yıldır tekerlekli sandalye eskrimiyle uğraştığını ve uluslararası organizasyonlarda 40'ın üzerinde madalya kazandığını belirterek "Paris'te ülkeme, tarihindeki ilk olimpiyat ve paralimpik madalyasını kazandırdım. Bu benim için çok büyük bir gurur." dedi.

Dünya ve Avrupa şampiyonaları ile Dünya Kupası organizasyonlarında madalyalar kazandığını aktaran milli sporcu, son olarak Galler'in başkenti Cardiff'te düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda flörede bronz, epede gümüş madalya aldığını söyledi.

Los Angeles 2028'de altın madalya kazanmayı hedeflediğini vurgulayan Hakan, "Benim asıl konsantrasyonum Los Angeles'ta paralimpik oyunlarında şampiyon olmak. Son paralimpik oyunlarında bronz madalya kazandım. Şimdi bunun üstüne koymak istiyorum. Hesabını kitabını yaptığımızda bunun gerçekçi bir hedef olduğunu düşünüyorum. Yakında olduğumu hissediyorum ve başarabileceğime inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Nazmiye Muslu'yu görünce ben de yapabilirim dedim"

Tekerlekli sandalye eskrimine başlama hikayesini anlatan Hakan, kendisini bu branşa yönlendiren kişilerin teşvikiyle eskrimle tanıştığını dile getirdi.

Türkiye'de tekerlekli sandalye eskrimi için ilk çalışmaların Bursa'nın Nilüfer ilçesinde başlatıldığını aktaran Hakan, o dönemde engelli sporcuları antrenmanlara taşıyan hocası Şaban Sözer'in kendisini de bu branşı denemeye teşvik ettiğini söyledi.

Spora başlama kararında 2012 Londra Paralimpik Oyunları'nda halterde altın madalya kazanan milli sporcu Nazmiye Muslu'yu televizyonda izlemesinin önemli rol oynadığını belirten Hakan, "Bir sabah TRT Spor'da Nazmiye Muslu'yu gördüm. Onu görünce kafamda bir şimşek çaktı, 'Ben de bunu yapabilirim.' dedim. Böylelikle tekerlekli sandalye eskrimine başlamaya niyetlendim ve hayatımı bu yönde şekillendirdim." ifadelerini kullandı.

"Hayalim, geride bir sistem bırakmak"

Kendisinden sonra da Türkiye'de tekerlekli sandalye eskriminin gelişmesinin gerektiğine dikkati çeken Hakan, "Benim hayalim, sporu bıraktığımda geride bir sistem bırakmak. Kadın ve erkek takımları oluşmuş şekilde, benim aldığım madalyaları başkalarının da aldığını gördüğümde gönül rahatlığıyla sporu bırakabilirim." diye konuştu.

Türkiye'de tekerlekli sandalye eskriminin altyapısının geliştirilmesine yönelik adımlar atıldığını aktaran Hakan, sporculuk kariyerinin ardından da ülkesine hizmet etmeyi sürdürmek istediğini belirterek "Niyetim hiçbir zaman emekli olmamak. Sonuna kadar ülkem için her anlamda çalışmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Kaçtığımız şey her gün önümüze çıkacak"

Engelli bireylere de mesaj veren Hakan, hayattaki zorluklarla yüzleşmenin ve kişinin kendi yeteneklerini keşfetmesinin önemine dikkati çekti.

Herkesin hayatta farklı problemleri olduğunu anlatan Hakan, "Ama hayat her şeye rağmen devam ediyor. Huzura erebilmek için önce zorluklarla yüzleşmek ve onları yenmek lazım. Hiçbir şeyden kaçmamak lazım. Kaçtığımız şey her gün önümüze çıkacak." değerlendirmesinde bulundu.

Fiziksel engeli bulunan bireylerin kendilerine uygun alanları keşfetmeleri ve çalışmaları gerektiğini vurgulayan Hakan, "Kendi ayaklarımızın üzerinde duracağız, çalışacağız. Fiziksel eksiklikler olabilir ama elimiz kalem tutuyor. Okuyacağız, öğreneceğiz, kendimizi geliştireceğiz. Önemli olan bir değer üretmek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA