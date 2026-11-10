Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Rubio ve Sybiha Paris'te savaşı bitirme müzakerelerini ve Karadeniz'i ele aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rubio ve Sybiha Paris'te savaşı bitirme müzakerelerini ve Karadeniz'i ele aldı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha Paris'te savaşı bitirme müzakerelerini, savunma iş birliğini ve Karadeniz'de seyrüsefer serbestisini görüştü. Rubio görüşmeyi verimli bulduğunu, Sybiha ABD liderliğindeki barış çabalarını vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirdikleri görüşmede Rusya-Ukrayna savaşını sonlandırmaya yönelik müzakereleri, savunma iş birliğini ve Karadeniz'de seyrüsefer serbestisini ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Fransa'nın başkenti Paris'te Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile bir araya geldi. Sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin açıklamada bulunan Rubio, Ukraynalı mevkidaşı ile verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşını sonlandırmaya yönelik devam eden müzakerelerin, enerji dayanıklılığının ve savunma iş birliğinin ele alındığını bildiren Rubio, ABD'nin kalıcı ve sürdürülebilir bir barışa ulaşmaya odaklanmaya devam ettiğini aktardı.

SYBIHA'DAN AÇIKLAMA

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna-ABD stratejik ortaklığının gücünü yeniden teyit etmek amacıyla Rubio ile Paris'te bir araya geldiğini kaydetti. Görüşmenin ABD liderliğindeki barış çabalarına, cephedeki duruma ve uluslararası gelişmelere odaklandığını belirten Sybiha, diplomasi ve gerilimi azaltmaya yönelik her fırsatın değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

ABD'nin sürece katılımından dolayı minnettar olduklarını dile getiren Sybiha, Oleşki'deki başarılı insani operasyonla kurtarılan hayatlar dolayısıyla ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'a özel olarak teşekkür etti. Görüşmede Karadeniz konusunun ve küresel gıda güvenliği adına seyrüsefer serbestisinin yeniden tesis edilmesi gerekliliğinin ele alındığını bildiren Sybiha, Ukrayna'nın ortak insansız hava aracı (İHA) üretimi ve gelecekteki ekonomik projeler de dahil olmak üzere ABD ile karşılıklı fayda sağlayan güvenlik ve ekonomik iş birliğini geliştirmeye hazır olduğunu kaydetti.

Kış öncesinde Ukrayna'nın savunma kabiliyetlerinin, hava savunmasının ve dayanıklılığının güçlendirilmesini de görüştüklerini ifade eden Sybiha, Rubio'ya Ukrayna'yı ziyaret etmesi yönündeki davetini yinelediğini aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İki büyükşehri bağlayan güzergahta kar yağışı başladı

İki büyükşehri bağlayan güzergahta kar yağışı başladı
Silivri'de 31 yıl 6 ay hapis cezalı firari, dolabın arkasındaki gizli bölmede yakalandı! Polisten saklanmak için özel yaptırmış

Polis evde bulamadı! Dolabı çekince 31 yıl cezalı firari çıktı
Arnold Schwarzenegger'in oğlu Joseph Baena babasının izinden gidiyor

Babası dünyaca ünlü! Oğlu da aynı yolda ilerliyor
Trump devreye girdi! Nvidia CEO'sunun yasak aşkına FBI soruşturması

Yasak aşkın ucu Beyaz Saray'a uzandı! Faturası ağır olabilir
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cafer Mahiroğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon! 7 kişi gözaltına alındı, 1 kişi aranıyor

Cafer Mahiroğlu soruşturmasında 2. dalga operasyon! Gözaltılar var
Börekçide mide bulandıran görüntü

Ünlü börekçide skandal görüntü

Bukele'nin askerleri Haiti'de! Ellerinde İsrail silahları

Binlerce asker gece sokağa indi! Ellerinde İsrail yapımı silahlar
Prens Harry'nin görevi değişti! Artık kıdemli danışman olacak

Prens de olsan patronun var! Harry'nin görevi değişti
25 dolara koltuk aldı, içinden 191 bin dolarlık servet çıktı

25 dolara koltuk aldı, içinden 191 bin dolarlık servet çıktı
Haluk Bilginer'in 'Türk sineması' sözleri tartışma yarattı11

Tartışma yeniden alevlendi: Türkiye sineması diyelim mi ona?
Türkiye'nin sanayi karnesi açıklandı! Üç sektörde birden artış

TÜİK son verileri açıkladı! Üç sektörde tablo değişti