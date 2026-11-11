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Paris Fenerbahçe maçı hangi kanalda, Paris Fenerbahçe Tarfin maçı nereden CANLI izlenir?

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Paris Fenerbahçe maçı hangi kanalda, Paris Fenerbahçe Tarfin maçı nereden CANLI izlenir?
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Fenerbahçe Tarfin, THY EuroLeague'de Fransa deplasmanında Paris Basketbol'a konuk oluyor. Avrupa arenasındaki yükselişini sürdürmek isteyen sarı-lacivertliler, zorlu deplasmanda galibiyet hedefiyle parkede mücadele ediyor.

Karşılaşma öncesinde ve maç sürerken basketbolseverler "Paris Fenerbahçe maçı hangi kanalda?", "Nereden canlı izlenir?" ve "Maç saat kaçta başladı?" sorularına yanıt arıyor. İşte Paris-Fenerbahçe Tarfin maçının yayın bilgileri ve tüm detaylar.

PARİS FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Paris Basketbol-Fenerbahçe Tarfin maçı, S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

PARİS FENERBAHÇE TARFİN MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen basketbolseverler, S Sport ve S Sport Plus yayınlarını aşağıdaki platformlardan takip edebiliyor.

S Sport:

Turkcell TV+: 77. kanal

Disney Plus: Web üzerinden

S Sport Plus:

S Sport Plus'ın yayınlarına internet üzerinden erişilebiliyor. Kanal için Digiturk, D-Smart ve Tivibu gibi televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor.

Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için izleyicilerin kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor. Yayın bağlantılarında yaşanabilecek değişiklikler için ise resmi yayıncının duyurularının takip edilmesi gerekiyor.

PARİS FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Paris Basketbol-Fenerbahçe Tarfin maçı, 11 Kasım 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22.45'te başladı.

PARİS FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Paris Basketbol ile Fenerbahçe Tarfin arasındaki karşılaşma, Fransa'nın başkenti Paris'teki Adidas Arena'da oynanıyor.

PARİS FENERBAHÇE MAÇI HANGİ TURNUVADA?

Paris Basketbol ile Fenerbahçe Tarfin, THY EuroLeague normal sezonunun 11. haftasında karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler, deplasmandan galibiyetle dönerek Avrupa'daki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

BUGÜN EUROLEAGUE'DE HANGİ MAÇLAR VAR?

THY EuroLeague'de 11. hafta kapsamında bu akşam oynanan karşılaşmalar ve yayın bilgileri şöyle:

22.45 Paris Basketbol - Fenerbahçe Tarfin - S Sport / S Sport Plus

22.45 Partizan - Baskonia - S Sport Plus

Osman Demir
Osman Demir
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