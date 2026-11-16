RFI, Fransız askerlerin Ukrayna'da 'Volia' adlı gizli misyon yürüttüğünü iddia etti

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Fransız kamu radyosu Radio France Internationale (RFI), Fransız askeri personelinin aylardır Ukrayna'da gizli destek misyonu yürüttüğünü iddia etti.

RFI'nin Fransız askeri kaynaklarına dayandırdığı haberinde, askeri birliklerin en az yaz aylarının başlamasından bu yana Ukrayna'da "Volia" isimli operasyon yürüttüğü ifade edildi.

Paris hükümetinin, Ukrayna'da Fransız askeri birliklerinin bulunduğunu hiçbir zaman doğrulamadığı hatırlatılan haberde, "Volia" operasyonunun amacının çatışmaya girmek değil askeri teçhizatın bakımını yapmak ve askerlere eğitim vermek olduğu kaydedildi.

Haberde, Ukraynacada direniş ruhu ve özgürlük anlamları taşıyan "Volia" adı verilen operasyonun, Fransız bir generalin liderliğinde oldukça gizli yürütüldüğü aktarıldı.

Operasyonun gizliliğinin Polonya'ya Fransız birliklerinin konuşlandırıldığı 2023'te başlatılan resmi "Gerfaut" misyonu üzerinden sağlandığı ve bu resmi misyonun gizli görev için "paravan" işlevi gördüğü kaydedilen haberde, Fransız ordusunun bu tarihten itibaren hem ülke içinde hem de Polonya'da 25 bin Ukraynalı askere eğitim verdiği ifade edildi.

Haberde, Ukrayna'da yürütülen gizli misyonda görevli asker sayısına ilişkin bilgi verilmezken bu birliklerin "kısa süreli görevler yürüten hafif ve esnek" ekiplerden oluştuğu belirtildi.

Bununla birlikte haberde, Fransa Anayasası'nın Fransız konvansiyonel güçlerinin ulusal topraklar dışında görevlendirilmesi durumunda parlamentonun bilgilendirilmesini zorunlu kıldığını ancak Ulusal Meclis ve Senato üyelerinin "Volia" operasyonundan haberdar olmadığı iddia edildi.

Kaynak: AA