E5 savunma bakanları Paris'te Ukrayna desteğini ve Avrupa güvenliğini görüştü

Fransa, Almanya, Polonya, İngiltere ve İtalya'dan oluşan E5 ülkelerinin savunma bakanları Fransa'nın başkenti Paris'te yaptıkları görüşmenin ardında yaptıkları ortak açıklamada, "Avrupa kendi güvenliği için daha fazla sorumluluk üstlenmeli" dedi.

Fransa, Almanya, Polonya, İngiltere ve İtalya'dan oluşan E5 ülkelerinin savunma bakanları Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldi. Ana gündem maddesi Ukrayna olan toplantıda, beşinci yılına girecek Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Kiev'e verilecek destek, Avrupa'nın savunma güvenliği ve Orta Doğu'daki son gelişmeler ele alındı.

Savunma bakanları yayınladıkları ortak bildiride, "Fransa, Almanya, İtalya, Polonya ve İngiltere savunma bakanları olarak derin bir inancı paylaşıyoruz: Avrupa kendi güvenliği için daha fazla sorumluluk üstlenmelidir. Bu hedefi hayata geçirmek için Amerika Birleşik Devletleri ve tüm Müttefiklerle yakın koordinasyon içinde çalışmaya kararlıyız. Artan bu sorumluluk, Avrupa Müttefiklerinin NATO bünyesindeki rolünün güçlendirilmesiyle başlamalıdır" ifadelerini kullanarak, ABD'nin "vazgeçilmez bir müttefik" olduğunu ve öyle kalacağını vurguladı.

"Putin, zaman zaman müzakereye açıkmış gibi davranıyor"

Toplantının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, E5 ülkelerinin Ukrayna'ya olan destek konusunda kararlı olduğunu ifade etti. Yaklaşan kış mevsimi öncesinde Ukrayna'nın askeri kapasitesini hava savunma sistemleri ve ekipmanlarla güçlendirmeyi amaçladıklarını belirten Pistorius, "Ukrayna'ya destek kapsamında kış yardım paketleri hazırladık. Bunun yanı sıra ABD'nin de Ukrayna'ya malzeme tedariki ile destek vermesini, hatta özellikle istihbarat ve uydu verileriyle destek sağlamasını sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. E5 ülkeleri olarak Ukrayna ile birlikte bir hava savunma sistemi geliştirmek üzere çalışıyoruz. Bu sistem, Ukraynalıları hava saldırılarından koruyan Patriot ve diğer sistemlere ek olarak devreye girecek" dedi.

Pistorius, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesine dönük çabalara ve çağrılara değinerek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in zaman kazanmaya çalıştığını belirtti. Pistorius,"Putin, zaman zaman müzakereye açıkmış gibi davranıyor ve kendisiyle görüşmek istediğini iddia edenleri bir yere çekip kendisine hiçbir fayda sağlamayan görüşmeler yapmaya çalışıyor. Bazıları ABD ve Ukrayna ile görüşmelerin çok önemli olduğunu söylüyor. Her görüşme kanalını açmak her görüşme fırsatını değerlendirmek gerekir. Ancak şimdiye kadar yapılan tüm görüşmelerden edinilen deneyim de şunu göstermektedir. Kremlin'in hiçbir şey yapmadığı açıktır Vladimir Putin'in ateşkes veya barışla en ufak bir ilgisi olduğuna dair hiçbir ama hiçbir işaret yoktur. Tam tersine o, zaman kazanmaya çalışıyor" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in soğuk kış mevsiminde Ukrayna'nın enerji ve su kaynaklarını tahrip ederek Ukrayna halkının şartlarını daha da kötüleştireceğini belirten Pistorius, "Bu büyük şehirlerde giderek artan düpedüz terörden başka bir şey değildir. O Ukrayna'daki sıradan insanların hayatını olabildiğince dayanılmaz hale getirmek istiyor. Putin kendini bunu inandırmaya çalışsa da ya da danışmanları ona bunu inandırmaya çalışsa da bu terör suçlarıyla Ukraynalıların direniş iradesini kırmayı başaramayacak. Bunu nihayet bir kez olsun anlasa çok iyi olurdu" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın sadece Ukrayna'ya yönelik saldırılarla sınırlı kalmayacağını tekrarlayan Pistorius, "Rusya'nın üç hedefi var. Bunlar kararlarımızı durdurmak ve geciktirmek, kurumlarımıza ve hukuk devletine dayalı demokrasilerimizi oluşturan değerlere olan güveni yok etmek ve de dayanışmamızın dağılmasını sağlamak. Ancak Vladimir Putin bunu başaramayacak. O, toplumumuzun sandığından daha dirençli olduğunu bilmeli" dedi.

Pistorius, bakanlar düzeyindeki E5 formatının yanı sıra Genelkurmay Başkanlıkları ve Siyasi Direktörler düzeyinde toplantıların da bu yılın sonuna kadar Almanya'nın başkenti Berlin'de başlayacağını da sözlerine ekledi.

"ABD ile tam bir şeffaflık içinde çalışma kararı aldık"

Fransa Savunma Bakanı Catherine Vautrin, düzenlenen ortak basın toplantısında, "Daha güçlü bir NATO içinde daha güçlü bir Avrupa" için çalıştıklarını belirterek; "Üstlenmemiz gereken yükün paylaşımı konusunda ABD ile tam bir şeffaflık içinde, belirlenmiş bir takvim ve hassas bir yöntem doğrultusunda somut olarak birlikte çalışma kararı aldık" ifadelerini kullandı.

Vautrin ayrıca bir sonraki E5 savunma bakanları toplantısının gelecek yıl mart ayında İtalya'nın başkent Roma'da yapılacağını belirtti.

"Kuvvetlerimizi ve kabiliyetlerimizi modernleştirmemiz gerekiyor"

Toplantıya katılan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ise, "Güçlendirilmiş bir NATO içinde daha güçlü bir Avrupa inşa etmek adına kuvvetlerimizi ve kabiliyetlerimizi modernleştirmemiz gerekiyor" dedi.

ABD'nin Avrupa'da askeri varlığını azaltması

Polonya Savunma Bakanı Yardımcısı Pawel Zalewski, ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığını azalttığına dikkat çekerek, ABD ile bir uzlaşmaya varılacağına inandığını belirtti. Zalewski, "Bu sürecin koordineli yürütülmesi, Amerikalılar, Avrupalılar ve Kanadalılar olarak birlikte belirleyeceğimiz düzenlemelere dayanması; böylelikle hiçbir kabiliyet ve caydırıcılık boşluğu oluşmaması ve İttifak'ın mükemmel işleyen bir makine gibi etkin çalışmaya devam etmesi sağlanacaktır" dedi.

"Hiçbirimiz Rusya ile savaş arayışında değiliz"

İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting, Soğuk Savaş'ın bitiminden bu yana görülmemiş türden bir Rus tehdidine dikkat çekerek, "Gerektiği sürece Ukrayna'nın yanında yer almaya devam edeceğiz. Hiçbirimiz Rusya ile savaş arayışında değiliz ve Rus halkıyla kesinlikle bir husumetimiz yoktur" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı