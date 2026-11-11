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Sybiha, Rubio ile Paris'te barış çabalarını ve cephedeki durumu görüştü

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Sybiha, Rubio ile Paris'te barış çabalarını ve cephedeki durumu görüştü
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, ABD'li mevkidaşı Rubio ile Paris'te barış çabaları ve cephedeki durumu görüştüğünü söyledi. Görüşmede savunma kapasitesi ve Karadeniz'de seyrüsefer özgürlüğü ele alındı; Ukrayna, ABD ve Rus heyetleri Abu Dabi'de ilk günü tamamladı.

KİEV, 11 Kasım (Xinhua) -- Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile barış çabaları, savaş bölgesindeki durum ve uluslararası gelişmeleri görüştüklerini söyledi.

Sybiha salı günü Fransa'nın başkenti Paris'te Rubio ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Diplomasi ve gerilimin düşürülmesi yönünde çıkan her fırsatı değerlendirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Sybiha, cephe hattındaki Oleşki kasabasında gerçekleştirilen insani operasyon ve Karadeniz'de seyrüsefer özgürlüğünün yeniden sağlanması çabalarının da ele alındığını belirtti.

Sybiha, Ukrayna'nın savunma kapasitesinin güçlendirilmesi, hava savunmasının desteklenmesi ve kış şartlarına dayanıklılığın artırılması konularının da görüşüldüğünü bildirdi.

Öte yandan Ukrayna, ABD ve Rus heyetleri Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de gerçekleştirilen müzakerelerin ilk gününü tamamladı.

Kaynak: Xinhua
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