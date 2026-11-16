TBMM Başkanı Kurtulmuş, Paris İklim Şartı'ndan kaçınılmasına karşı çıktı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Paris İklim Şartı'ndan kaçınılmasına karşı çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, hiçbir ülkenin başta Paris İklim Şartı olmak üzere hiçbir uluslararası yükümlülükten kaçınmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Kurtulmuş, bu sözlerle uluslararası yükümlülüklerin tüm ülkeler için geçerli olduğu mesajını verdi.
TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Hiçbir ülkenin başta Paris İklim Şartı olmak üzere hiçbir uluslararası yükümlülükten kaçınması kabul edilemez"
Kaynak: AA