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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Paris İklim Şartı'ndan kaçınılmasına karşı çıktı

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, hiçbir ülkenin başta Paris İklim Şartı olmak üzere hiçbir uluslararası yükümlülükten kaçınmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Kurtulmuş, bu sözlerle uluslararası yükümlülüklerin tüm ülkeler için geçerli olduğu mesajını verdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Hiçbir ülkenin başta Paris İklim Şartı olmak üzere hiçbir uluslararası yükümlülükten kaçınması kabul edilemez"

Kaynak: AA
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