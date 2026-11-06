Lenny Joseph kimdir? Lenny Joseph hangi milli takımda oynuyor?

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AC Milan, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 4. haftasında 5 Kasım 2026 akşamı kendi sahası San Siro'da Macaristan'ın Ferencvaros takımına 2-0 yenildi. İki golün sahibi aynı isim: 26 yaşındaki Lenny Joseph.

Macar ekibi son çeyrekte eksik kaldı. Bamidele Yusuf 77. dakikada kırmızı kart gördü, ama Ferencvaros 10 kişiyle de skoru korumayı başardı ve İtalya'dan galibiyetle döndü.

LENNY JOSEPH MİLAN'A KAÇ GOL ATTI?

Lenny Joseph, Milan'a iki gol attı. 52. dakikada takımını öne geçiren forvet, 66. dakikada ağları bir kez daha sarsarak farkı ikiye çıkardı. Milan'ın golü yok.

LENNY JOSEPH KİMDİR?

Lenny Joseph, Ferencvaros forması giyen Fransa doğumlu bir futbolcu. Asıl mevkisi kanat. Gerektiğinde santrfor olarak da oynuyor ve Macar kulübü onu 20 Ocak 2025'te, o dönem Fransa 2. Lig'de mücadele eden Grenoble'dan kadrosuna kattı.

LENNY JOSEPH KAÇ YAŞINDA?

Lenny Joseph 26 yaşında; 12 Ekim 2000'de doğdu.

LENNY JOSEPH NERELİ?

Lenny Joseph Parisli. Fransa'nın başkentinde dünyaya gelen oyuncunun hem Fransa hem de Haiti vatandaşlığı var.

LENNY JOSEPH HANGİ MİLLİ TAKIMDA OYNUYOR?

Lenny Joseph, Haiti Milli Takımı'nda oynuyor. Fransa'da doğan forvet 2026 Dünya Kupası öncesinde Haiti'yi seçti. Mayıs 2026'da da turnuva kadrosuna çağrıldı.

LENNY JOSEPH HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Lenny Joseph kariyerine Fransa'nın alt liglerinde başladı ve Le Puy Foot ile Boulogne formalarını giydi. 2021 yazında Metz'e geçti. Orada iki sezonda 40 maça çıkıp 4 gol attı.

2023 yazında Grenoble'a transfer olan oyuncu, ocak 2025'te Macaristan'ın yolunu tuttu ve Ferencvaros'a katıldı.