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Fransa, yüzlerce markete siber saldırıdan İran Devrim Muhafızları'nı sorumlu tuttu

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Fransa, yüzlerce markete siber saldırıdan İran Devrim Muhafızları'nı sorumlu tuttu
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Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ekim ayında yüzlerce süpermarketin soğutma sistemlerini hedef alan siber saldırıdan İran Devrim Muhafızları'nı sorumlu tuttu. Paris Savcılığı soruşturma başlatırken saldırının birkaç milyon euro kayba yol açtığı tahmin ediliyor.

PARİS, 10 Kasım (Xinhua) -- Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ekim ayında Fransa'da yüzlerce süpermarketin soğutma sistemlerini hedef alan siber saldırıdan İran Devrim Muhafızları'nı sorumlu tuttu.

Barrot pazartesi günü G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından Paris'te yaptığı açıklamada, saldırının İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı bir birimin yöntemleriyle örtüştüğünü belirterek, İran'ın Paris Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırarak sert protestolarını ilettiklerini söyledi.

Siber saldırıyı "ulusal çıkarların ağır ihlali" olarak nitelendiren Barrot, sorumluların "Avrupa düzeyinde yaptırımlarla" karşı karşıya kalacağını ifade etti.

Fransız Le Monde gazetesinin pazartesi günkü haberine göre, Paris Savcılığı siber saldırıya ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturma, İran Devrim Muhafızları'nın Elektronik ve Siber Merkezi'ne bağlı İranlı siber saldırı birimi Shahid Kaveh'in lideri ve iki yardımcısının yanı sıra tespit edilebilecek diğer kişileri hedef alıyor.

İranlı yetkililerden ise Fransa'nın suçlamalarına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Fransız BFM televizyonunun haberine göre, 11 Ekim'i 12 Ekim'e bağlayan gece gerçekleştirilen saldırıda Fransa'daki yüzlerce süpermarketin soğutma sistemleri hedef alındı. Siber saldırganlar, soğutma sistemlerinin sürekli buz çözme modunu uzaktan etkinleştirerek hedef sıcaklığı 50 santigrat dereceye ayarladı. Saldırının birkaç milyon euro tutarında maddi kayba yol açtığı tahmin ediliyor.

Kaynak: Xinhua
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