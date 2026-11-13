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Paris'te Yunus Emre Enstitüsü Osmanlı minyatürleri konulu panel düzenledi

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Paris'te Yunus Emre Enstitüsü Osmanlı minyatürleri konulu panel düzenledi
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Paris Yunus Emre Enstitüsü, Bordo Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği koordinasyonuyla Osmanlı minyatürlerini konu alan panel düzenledi. Panelde minyatürler, Avrupalı gravürler ve Osmanlı kadın dergileri üzerinden dönemin gündelik hayatı, devlet geleneği ve şehir kültürü ele alındı.

Fransa'nın başkenti Paris'te "Minyatürler Üzerinden Osmanlı Dünyasına Bakışlar: Sanat, Toplum, Şehir, Gündelik Hayat" başlıklı panel organize edildi.

Panel, Paris Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Türkiye'nin Bordo Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği koordinasyonuyla dün akşam Paris'te düzenlendi.

"Minyatürler Üzerinden Osmanlı Dünyasına Bakışlar: Sanat, Toplum, Şehir, Gündelik Hayat" başlıklı panelde, Osmanlı minyatürleri, Avrupalı sanatçıların gravürleri ve Osmanlı kadın dergileri üzerinden dönemin gündelik hayatı, devlet geleneği ve şehir kültürü gibi konular ele alındı.

Türkiye'nin Bordo Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Dr. Seher Kalender Çetinkaya, panelde yaptığı konuşmada, minyatürlerde betimlenen mahalle, külliye, çarşı ve kamusal alanlar arasındaki ilişkileri inceleyerek Osmanlı şehir düzenini günümüz şehircilik anlayışıyla ilişkilendirdi.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinden Öğretim Görevlisi Betül Bilgin de 16. yüzyıldan 18. yüzyıla uzanan dönemde Osmanlı minyatürlerinde gündelik hayatın nasıl betimlendiğini ve minyatür sanatının kendine özgü anlatım dilini anlattı.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinden Doç. Dr. İlhami Danış ise Osmanlı minyatürleriyle Avrupalı sanatçıların gravürlerini karşılaştırarak saray protokolünün, devlet adabının ve Osmanlı ihtişamının bu eserlerde nasıl tasvir edildiğinden bahsetti.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinden Doç. Dr. Zeynep Kevser Şerefoğlu da Osmanlı kadın dergilerinden yola çıkarak kadınların o dönem eğitime ve toplumsal yaşama katılımına ilişkin konuları ele aldı.

YEE Paris Müdürü Mehmet Altıntaş'ın ev sahipliği yaptığı panel, katılımcılara Osmanlı dünyasının farklı yönlerini görsel ve yazılı kaynaklar üzerinden tanıma imkanı sundu.

Kaynak: AA
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