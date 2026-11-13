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Küba Dışişleri Bakanı Rodriguez, G7'nin ABD ablukasını görmezden geldiğini söyledi

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Küba Dışişleri Bakanı Rodriguez, G7'nin ABD ablukasını görmezden geldiğini söyledi
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Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, G7'nin ABD ambargosunun zararlarını görmezden gelip Küba'yı cezalandırmak için bahanelere destek verdiğini söyledi. Rodriguez, G7'nin Paris sonrası açıklamasında ekonomik savaş ve enerji ablukasının etkilerinin yok sayıldığını belirtti.

HAVANA, 13 Kasım (Xinhua) -- Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ABD tarafından Küba'ya uygulanan ambargonun yol açtığı zararları görmezden gelen G7'nin, Küba'yı cezalandırmak amacıyla üretilen bahanelere destek verdiğini söyledi.

Rodriguez perşembe günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, G7 dışişleri bakanlarının Paris'te iki gün süren görüşmelerin ardından çarşamba günü yayımladığı açıklamayı eleştirdi. Rodriguez, açıklamada "ABD hükümetinin Küba'ya uyguladığı ablukanın, ekonomik savaşın ve enerji ablukasının acımasız etkilerinin görmezden gelindiğini" ifade etti.

ABD'nin Küba'ya yönelik politikasını, "soykırıma varan boyutlarda" diye niteleyen Rodriguez, bu politikanın, Kübalıların insan haklarını ve üçüncü ülkelerin egemenliğini "açık, kitlesel ve sistematik" biçimde ihlal ettiğini belirtti.

Rodriguez, Birleşmiş Milletler'in 28 Ekim'deki Genel Kurul toplantısında, Washington'ın Küba'ya yönelik 60 yılı aşkın süredir devam eden ambargosunun sona erdirilmesi çağrısında bulunan kararın kabul edildiğini hatırlattı.

İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve ABD'den oluşan G7 üyeleri yaptıkları açıklamada, Küba'nın "derin ekonomik krizi ve insani ihtiyaçları" konusunda endişelerini ifade etmiş ve insani yardımların iyileştirilmesi çağrısında bulunmuştu.

Öte yandan, Küba'ya ayrılan bölümde ABD ambargosundan, ekonomik yaptırımlardan veya Trump yönetiminin askeri müdahale tehditlerinden söz edilmedi. Washington'ın Küba'ya petrol tedarik eden ülkelerden gelen mallara ek gümrük vergileri uygulanmasına yönelik bir süreç öngören 29 Ocak tarihli başkanlık kararnamesine de değinilmedi.

Kaynak: Xinhua
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