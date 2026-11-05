Anadolu Efes, Paris Basketbol'a 95-90 mağlup olarak 6'ncı mağlubiyetini yaşadı

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SALON: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Jordi Aliaga, Robert Lottermoser, Olegs Latisevs

ANADOLU EFES: Malcolm 20, Saric 10, Payne 33, Strazel 4, Fernando 14, Loyd 3, Jones 2, Yusta 2, Ercan Osmani 2

PARIS BASKETBOL: Hifi 28, Etienne 12, Rhoden 14, Herrera 5, Morgan 3, Johnson 1, Pereira 8, Warren 13, Faye 7, Cavaliere 2, Ayayi 2,

1'İNCİ PERİYOT: 26 - 23

DEVRE: 36 - 42

3'ÜNCÜ PERİYOT: 70 - 66

Euroleague'nin 10'uncu haftasında Anadolu Efes sahasında konuk ettiği Paris Basketbol'a 95-90 mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer oyuncusu 33 sayıyla Anadolu Efesli Cameron Payne olurken Paris Basketbol'da Nadir Hifi 28 sayıyla karşılık verdi. Bu sonuçla birlikte Paris Basket 4'üncü galibiyetini elde ederken, Anadolu Efes 6'ncı mağlubiyetini yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı