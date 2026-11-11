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Mirziyoyeva, Paris'te Macron'la savunma ve güvenlik dahil stratejik ortaklığı görüştü

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Mirziyoyeva, Paris'te Macron'la savunma ve güvenlik dahil stratejik ortaklığı görüştü
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Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Saida Mirziyoyeva, Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. Görüşmede savunma, güvenlik, yapay zeka ve ekonomi başta olmak üzere stratejik ortaklığın geliştirilmesine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Saida Mirziyoyeva, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile savunma, güvenlik, yapay zeka ve ekonomi başta olmak üzere çeşitli alanlarda stratejik ortaklığın geliştirilmesine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Mirziyoyeva, Fransa'nın başkenti Paris'te Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Mirziyoyeva, Macron'a Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in selamlarını ilettiğini belirtti.

Mirziyoyeva, "Görüşmede; savunma, güvenlik, siber teknolojiler ve yapay zekadan büyük ekonomik ve insani projelere kadar geniş bir yelpazede stratejik ortaklığımızın geliştirilmesine ilişkin görüş alışverişinde bulunduk." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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