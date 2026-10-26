Joan Garcia kimdir? Barcelona'nın 25 milyon euroluk kalecisi kaç yaşında?

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Joan Garcia, Barcelona'ya 2025 yazında şehrin öbür kulübü Espanyol'dan geldi. Katalan devi, kalecinin sözleşmesindeki 25 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödedi. 25 yaşındaki file bekçisi 25 Ekim 2026'da Camp Nou'da oynanan El Clasico'da da 1 numaralı formayla sahadaydı ve Barcelona, Real Madrid'e 2-1 yenildi.

JOAN GARCIA EL CLASİCO'DA KAÇ GOL YEDİ?

Joan Garcia, La Liga'nın 10. haftasında Real Madrid karşısında iki gol yedi; ikisini de Kylian Mbappé attı. Fransız forvet ilk golü 41. dakikada buldu ve ilk yarı Real Madrid'in 1-0 üstünlüğüyle bitti.

Barcelona 61. dakikada Raphinha ile eşitliği yakaladı. Skor 88. dakikada değişti: Eduardo Camavinga'nın pasında Mbappé bir kez daha golü buldu ve maç 2-1 bitti.

JOAN GARCIA KİMDİR?

Joan Garcia, Barcelona'nın İspanyol kalecisi. Tam adı Joan García Pons. Futbola memleketi Sallent'in kulübünde başladı, ardından Manresa ve Damm altyapılarında oynadı. Espanyol onu 15 yaşındayken aldı.

A takımdaki ilk resmi maçına 1 Aralık 2021'de Kral Kupası'nda Solares-Medio Cudeyo karşısında çıktı. 2023-24 sezonunda Espanyol'un ilk 11 kalecisi oldu, takım o sezon La Liga'ya yükseldi. Ertesi sezon Espanyol ligde kaldı ve Garcia 146 kurtarışla La Liga'da en çok kurtarış yapan kaleci oldu.

JOAN GARCIA KAÇ YAŞINDA?

Joan Garcia 4 Mayıs 2001'de doğdu, 25 yaşında. Boyu 1,93.

JOAN GARCIA NERELİ?

Joan Garcia Katalan. Barselona iline bağlı Bages bölgesindeki Sallent de Llobregat'ta doğdu, çocukken ilk formasını da buranın kulübünde giydi.

JOAN GARCIA BARCELONA'YA KAÇA GELDİ?

Joan Garcia için Barcelona, 25 milyon euroluk serbest kalma bedelini enflasyon farkıyla birlikte Espanyol'a ödedi. Transfer 18 Haziran 2025'te açıklandı. Kaleci 30 Haziran 2031'e kadar, altı yıllık sözleşme imzaladı.

Barcelona'daki ilk sezonunda La Liga'yı ve İspanya Süper Kupası'nı kazandı. 2025-26 sezonunu maç başına 0,7 gol ortalamasıyla tamamladı ve ligde en düşük gol ortalamasına sahip kaleciye verilen Zamora Ödülü'nü aldı.

JOAN GARCIA MİLLİ TAKIMDA OYNADI MI?

Joan Garcia, İspanya A Milli Takımı'ndaki ilk maçına 31 Mart 2026'da Mısır ile yapılan hazırlık maçında çıktı; 62. dakikada oyuna girdi. Teknik direktör Luis de la Fuente onu 2026 Dünya Kupası kadrosuna da aldı.

Daha önce 17 yaş altından 21 yaş altına kadar İspanya'nın genç milli takımlarında forma giydi. 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan İspanya kadrosunda da yer aldı.