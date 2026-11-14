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Devrim Muhafızları Sözcüsü, Fransa'nın siber suçlamasını reddetti, Paris'i uyardı

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İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, Fransa'nın soğutma sistemlerine yönelik siber saldırı suçlamasını reddetti. Muhibbi, Paris'i 'İsrail'in sahte bayrak operasyonları' konusunda uyardı ve İran'ın rolü olduğu iddialarını 'gülünç' diye niteledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, Fransız market zincirlerinin soğutma sistemine yönelik siber saldırıların arkasında kendilerinin olduğuna yönelik suçlamaları reddederek, Paris yönetimini " İsrail'in sahte bayrak operasyonları" konusunda uyardı.

Muhibbi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, Fransa'da market zincirlerinin soğutma sistemlerine yönelik siber saldırı ve Paris'in Devrim Muhafızları'nı suçlamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İran'ın hedef listesinde "İsrail ve ABD'nin aksine sivillerin olmadığını" belirten Muhibbi, suçlamaları reddederek Fransa'yı " İsrail'in sahte bayrak operasyonları" konusunda uyardı.

Muhibbi, ayrıca soğutma sistemine yönelik siber saldırılarda İran'ın rolü olabileceği yönündeki iddiaları "gülünç" olarak niteleyerek, İsrail'in Avrupa'da İran karşıtı bir algı oluşturmaya ve destek toplamaya çalıştığı yorumunu yaptı.

Avrupa'da süpermarketlerin soğutma sistemlerini hedef alan saldırılar

Fransa'da ekim ayında yüzlerce süpermarketin soğutma sistemlerini hedef alan siber saldırılar, gıda ürünlerinin bozulmasına ve maddi zarara yol açmıştı.

Belçika, Lüksemburg, İsveç, İrlanda, Hollanda, Finlandiya ve Estonya'da da 2 Kasım'da bazı marketlerin soğutucu ve dondurucularında benzer sorunlar bildirilmişti. Cihazların sıcaklıklarının yükselmesi nedeniyle bazı işletmeler gıda ürünlerini satıştan kaldırmak ve imha etmek zorunda kalmıştı.

Fransa, kendi topraklarındaki saldırılardan İran'ı sorumlu tutmuş ve siber saldırının Devrim Muhafızlarınca düzenlendiği suçlamasını yöneltmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı ise bu suçlamaların "asılsız ve taraflı" olduğu değerlendirmesinde bulunarak reddetmişti.

Kaynak: AA
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