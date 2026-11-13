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Paris Photo 2026, Grand Palais'te kapılarını 246 katılımcıyla açtı

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Paris Photo 2026, Grand Palais'te kapılarını 246 katılımcıyla açtı
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Paris Photo 2026, Fransa'nın başkenti Paris'teki Grand Palais'te ziyarete açıldı. 12-15 Kasım tarihleri arasında düzenlenen etkinlikte dünyanın dört bir yanından 246 katılımcı yer alıyor.

PARİS, 13 Kasım (Xinhua) -- Dünyanın en etkili fotoğraf etkinliklerinden olan Paris Photo 2026, Fransa'nın başkenti Paris'te kapılarını açtı. 12-15 Kasım tarihleri arasında Grand Palais'te düzenlenen etkinlikte dünyanın dört bir yanından 246 katılımcı yer alıyor.

Kaynak: Xinhua
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