Bugün kimin maçı var, maçlar hangi kanalda?

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Sporseverler "Bugün kimin maçı var?", "Maçlar saat kaçta?" ve "Hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte 11 Kasım Çarşamba günü maç programı ve yayın bilgileri.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

11 Kasım Çarşamba günü akşam saatlerinde oynanacak öne çıkan karşılaşmalar şöyle:

19.00 Türkiye - Karadağ (EuroBasket Kadınlar Elemeleri) - TRT Spor Yıldız

19.00 Galatasaray Madeş Mobilya - Gebze Belediyespor (Kupa Voley) - tabii Spor / TVF Voleybol TV

19.00 Bahçeşehir Koleji - Lietkabelis (EuroCup) - tabii Spor 6

19.00 1964 Silifke Spor - Yeni Mersin İdmanyurdu (Nesine 3. Lig) - Tivibu Spor

20.00 Fenerbahçe ArsaVev - Real Sociedad (UEFA Kadınlar Avrupa Kupası) - TRT Spor

20.45 OH Leuven - HB Køge (Kadınlar Şampiyonlar Ligi) - Disney+

22.45 Paris Basketbol - Fenerbahçe Beko (EuroLeague) - S Sport

22.45 Partizan - Baskonia (EuroLeague) - S Sport Plus

23.00 Juventus - Lyon (Kadınlar Şampiyonlar Ligi) - Disney+

PARİS BASKETBOL - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de deplasmanda Fransız ekibi Paris Basketbol'a konuk oluyor. Karşılaşma saat 22.45'te başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak. Sarı-lacivertli ekip, deplasmanda galibiyet alarak Avrupa'daki yükselişini sürdürmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE ARSAVEV - REAL SOCIEDAD MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turunda İspanyol ekibi Real Sociedad ile karşılaşıyor. Saat 20.00'de başlayacak mücadele TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE - KARADAĞ KADIN BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

A Milli Kadın Basketbol Takımı, EuroBasket Kadınlar elemelerinde I Grubu'ndaki ilk maçında Karadağ ile karşı karşıya geliyor. İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

BUGÜN VOLEYBOL MAÇI VAR MI?

Voleybolda AXA Sigorta Kupa Voley heyecanı yaşanıyor. Galatasaray Madeş Mobilya, saat 19.00'da Gebze Belediyespor ile karşılaşacak. Mücadele tabii Spor ve TVF Voleybol TV üzerinden takip edilebilecek. Günün erken saatlerinde ise Halkbank ile Fenerbahçe Medicana, Ankara'daki TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda Kupa Voley çeyrek finalinde karşı karşıya geldi. Karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan yayınlandı.