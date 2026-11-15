Fransa'da 106 bin kişinin katıldığı gösterilerde 121 kişi gözaltına alındı

FRANSA'da çeşitli sendikaların ve Sarı Yelekliler'in çağrısıyla başkent Paris, Lyon, Rouen ile Bordo dahil çok sayıda kentte göstericilere polis müdahalede bulundu.

Fransa'da işçi ve öğrenci sendikalarının yanı sıra Sarı Yelekliler'in çağrısıyla çeşitli kentlerde gösteriler düzenlendi. Göstericiler, hükümetin eğitim için daha fazla bütçe ayırmasını ve çocukların her türlü şiddete karşı korunmasını talep etti. Fransa basını, başkent Paris, Lyon, Nantes, Rouen ve Bordo dahil çok sayıda kentte kolluk kuvvetlerinin göstericilere müdahale ettiğini duyurdu. Fransa İçişleri Bakanlığı, ülke genelindeki gösterilere 106 bin kişinin katıldığını ve 121 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı