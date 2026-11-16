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Paris Emniyet Müdürlüğü 10 lise ve 5 üniversite çevresinde eylem yasağı getirdi

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Paris Emniyet Müdürlüğü, 16-20 Kasım'da 10 lise ve 5 üniversite yerleşkesinin 100 metre çevresinde önceden bildirilmeyen eylemleri yasakladı. UNEF sendikası, temel hak ve özgürlüklere orantısız müdahale olduğu gerekçesiyle yasağa Paris İdari Mahkemesinde itiraz etti.

Fransa'nın başkenti Paris'te bazı lise ve üniversitelerin etrafında toplanmak ve eylem yapmak yasaklandı.

Ülkede lise öğrencilerinin, neredeyse iki aydır düzenlediği eylemler nedeniyle Paris'te çeşitli önlemler uygulanmaya başlandı.

Paris Emniyet Müdürlüğü 16-20 Kasım tarihlerinde kentteki 10 lise ve 5 üniversite yerleşkesinin 100 metre çevresinde önceden bildirilmeyen eylemlerin yasaklandığını açıkladı.

Charlemagne, Lavoisier, Fenelon, Montaigne, Chaptal, Racine, Dorian, Pierre-Gilles de Gennes, Carnot ve Balzac liseleri ile Sorbonne, Paris Cite, Pantheon-Sorbonne ve Pantheon-Assas üniversitelerinin bazı yerleşkelerini kapsayan yasağa okul girişlerini engelleyen eylemler ve taşkınlıklar gerekçe gösterildi.

Paris Emniyet Müdürü Patrice Faure, yaptığı açıklamada, öğrenci eylemleri sırasında kamu mallarına zarar verildiğini, yangınlar çıkarıldığını ve eğitim çalışanlarının yaralandığını hatırlattı.

Öğrenci sendikası yasak kararını yargıya taşıdı

Fransa Ulusal Öğrenci Birliği (UNEF) sendikası 16-20 Kasım'ı kapsayan yasağın temel hak ve özgürlüklere orantısız bir müdahale niteliğinde olduğunu belirterek karara itiraz etti.

UNEF, yasağa ilişkin acil yargılama usulüyle Paris İdari Mahkemesine başvurduğunu açıkladı.

Fransa'da öğrenci eylemleri devam ediyor

Fransa'da lise öğrencileri, 17 Eylül'den bu yana eğitim koşullarının iyileştirilmesi, okullarına daha fazla imkan sağlanması ve öğretmen sayısının artırılması talebiyle eylemler düzenliyor.

Hükümetle lise sendikaları ve temsilcileri arasındaki müzakere sürecinde azalan eylemler, hükümetin eğitim sektörüne ilişkin taahhütlerinin yetersiz bulunmasının ardından 4 Kasım'da yeniden canlanmıştı.

Eğitim çalışanları 5 Kasım ve 10 Kasım'da greve gitmişti. Yükseköğrenim kurumlarının yaklaşık üçte biri grevden etkilenirken onlarca lisede de öğrencilerin kuşatma eylemi nedeniyle eğitime ara verilmişti.

Üniversite öğrencileri ve sendikaların da destek verdiği yaklaşık 2 aydır devam eden eylemlerde polis müdahalesi tartışmalara yol açarken 300'e yakın eğitim personeli yaralanmış ve 8 bin kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
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