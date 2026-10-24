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Avrupa'nın göbeğinde protesto dalgası! Fransa'da sokaklar karıştı

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Avrupa'nın göbeğinde protesto dalgası! Fransa'da sokaklar karıştı Haber Videosunu İzle
Avrupa'nın göbeğinde protesto dalgası! Fransa'da sokaklar karıştı
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Fransa'da yeni protesto dalgası ülkenin birçok kentine yayıldı. Paris, Marsilya, Lyon ve Lille başta olmak üzere binlerce kişinin sokaklara çıktığı gösterilerde polis, bazı gruplara göz yaşartıcı gazla müdahale etti. İçişleri Bakanı Laurent Nunez, saat 13.00 itibarıyla 135 kişinin gözaltına alındığını, 136 olay kaydedildiğini ve gösterilere yaklaşık 35 bin kişinin katıldığını açıkladı. Başkentte 24 metro istasyonu kapatılırken, hükümet 70 bin polis ve jandarmayı görevlendirdi.

  • Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yerel saatle 13.00 itibarıyla ülke genelinde yaklaşık 35 bin kişinin gösterilere katıldığını, 135 kişinin gözaltına alındığını ve 136 olay kaydedildiğini bildirdi.
  • Paris toplu taşıma işletmecisi RATP, güvenlik önlemleri kapsamında 24 metro istasyonunu geçici olarak kapattı; Lyon, Marsilya ve Grenoble'da polis göz yaşartıcı gaz ve biber gazıyla müdahalede bulundu.
  • Gösteriler için ülke genelinde 70 bin polis ve jandarma görevlendirildi; Lille, Denain, Douai ve Wattignies'te 18 yaşından küçüklere yönelik kısmi sokağa çıkma yasağı 26 Ekim'e kadar uzatıldı.

Fransa’da işçi sendikaları, öğrenciler ve Sarı Yelekliler hareketinin çağrısıyla düzenlenen protestolarla birlikte güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Çok sayıda kentte göstericiler sokaklara dökülürken, bazı bölgelerde polis müdahalesi yaşandı.  

35 BİN KİŞİ SOKAĞA ÇIKTI, 135 GÖZALTI

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, ülke genelindeki protestolara ilişkin ilk verileri açıkladı. Nunez, yerel saatle 13.00 itibarıyla yaklaşık 35 bin kişinin gösterilere katıldığını, 135 kişinin gözaltına alındığını ve 136 olay kaydedildiğini bildirdi. Gösterilerle bağlantılı olarak çeşitli silahların ele geçirildiğini belirten Bakan, açıklamanın yapıldığı saat itibarıyla ciddi bir olay yaşanmadığını ifade etti.

PARİS'TE 24 METRO İSTASYONU KAPATILDI

Başkent Paris'te göstericiler, kentin güneyindeki Porte d'Italie çevresinde bir araya gelerek yürüyüş öncesinde sloganlar attı. Güvenlik önlemleri kapsamında Paris toplu taşıma işletmecisi RATP, 24 metro istasyonunu geçici olarak kapattı. Ünlü Şanzelize Caddesi'ndeki lüks mağazalar da olası yağma ve şiddet olaylarına karşı harekete geçti. Birçok işletme, vitrinlerini metal bariyerler ve ahşap panellerle koruma altına aldı.

LYON'DA POLİSTEN GAZLI MÜDAHALE

Lyon'da gösterilerin yasaklandığı bölgelere girmeye çalışan gruplarla polis karşı karşıya geldi. Jean Moulin Lyon 3 Üniversitesi yakınlarında toplanan yaklaşık 200 kişilik gruba göz yaşartıcı gazla müdahale edildi. Polis, maskeli ve kapüşonlu göstericileri dağıtırken, yüzlerce öğrenci de izin verilen alanlarda hükümeti protesto etti.  Marsilya'da da göstericilere biber gazıyla müdahale edildiği bildirildi.

OTOYOLU KAPATMA GİRİŞİMİNDE 2 KİŞİ YARALANDI

Grenoble kentinde bir grup gösterici, A480 otoyolunu trafiğe kapatmaya çalıştı. Isere Valiliği, girişimin bir trafik kazasına neden olduğunu ve 2 kişinin hafif yaralandığını açıkladı. Polis ekipleri müdahalede bulunarak otoyolu kapatmaya çalışan grubu dağıttı.

70 BİN POLİS VE JANDARMA GÖREVLENDİRİLDİ

Fransız hükümeti, protestoların şiddet olaylarına dönüşmesini önlemek amacıyla geniş çaplı güvenlik tedbirleri aldı. İçişleri Bakanı Nunez, ülke genelindeki gösteriler için 70 bin polis ve jandarmanın görevlendirileceğini duyurdu. Paris, Lille, Strasbourg, Mulhouse, Grenoble, Marsilya, Toulouse ve Amiens dahil birçok kentte izinli gösteriler düzenlenirken, yasaklı alanlarda güvenlik güçleri müdahalede bulundu. 

BAZI KENTLERDE GECE YASAĞI UZATILDI

Lille, Denain, Douai ve Wattignies kentlerinde 18 yaşından küçüklere yönelik kısmi sokağa çıkma yasağı 26 Ekim'e kadar uzatıldı. Genellikle 22.00-05.00 saatleri arasında uygulanan yasak, Marly ve Valenciennes kentlerini de kapsayacak şekilde genişletildi. 

NE OLMUŞTU?

Fransa'da 18 Eylül'de başkent Paris yakınlarındaki Créteil kentinde öğrencilerin başlattığı protestolar, kısa sürede ülke geneline yayıldı. 17-18 Ekim'de Sarı Yelekliler ile akaryakıt fiyatlarına tepki gösteren çiftçilerin de katılmasıyla büyüyen eylemler, geçen hafta sonu şiddet olaylarına dönüştü. Göstericilerle polis arasında çatışmalar yaşanırken çok sayıda bina ve araç ateşe verildi, bazı mağazalar yağmalandı. Polis müdahaleleri ve sokağa çıkma yasaklarıyla kontrol altına alınan olayların ardından göstericiler bugün yeniden sokaklara çıktı. Fransız hükümeti, olası şiddet olaylarını önlemek amacıyla geçen haftaya göre 10 bin daha fazla olmak üzere 70 bin polis ve jandarmayı görevlendirdi.

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Kaynak: Haberler.com
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