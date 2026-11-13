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Avrupa'da gümüş kazanan Merve Aktürk, Ermenistan'da şampiyonluk hedefliyor

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Paris'te geçen ay düzenlenen Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda elit kadınlar 51 kiloda gümüş kazanan milli sporcu Merve Aktürk, 2027 Ekim'de Ermenistan'daki Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluk hedefliyor. Aktürk, gümüş madalyayı altın madalyaya giden yolda başlangıç olarak gördü.

İstanbul ve Fransa'da katıldığı Avrupa Muaythai Şampiyonalarında altın ve gümüş madalya kazanan 22 yaşındaki milli sporcu Merve Aktürk, gelecek yıl Ermenistan'da düzenlenecek organizasyondan şampiyonlukla dönmek için çalışıyor.

Çukurova Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Merve, 2022'de İstanbul'da düzenlenen Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda genç kadınlar 48 kiloda altın madalya kazandı.

Fransa'nın başkenti Paris'te geçen ay düzenlenen Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda da milli formayı giyen Merve, elit kadınlar 51 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu.

Antrenör Halil İbrahim Özdemir eşliğinde Şampiyon Star Spor Kulübü'nde antrenman yapan Merve, 2027'nin ekim ayında Ermenistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda başarılarına yenisini eklemeyi hedefliyor.

"Son ana kadar elimden geleni yaptım"

Merve Aktürk, AA muhabirine, Fransa'daki turnuvaya iyi hazırlandığını söyledi.

En büyük motivasyonunun ailesinin desteği olduğunu vurgulayan Merve, "Bugünlere gelmemde emeğim ve hocalarımın desteği önemli. Paris'e sadece madalya kazanmak için değil ülkemi en iyi şekilde temsil etmek ve şampiyon olmak için gitmiştim. Nasip olmadı, bahanelere sığınmadan daha iyisi için daha çok mücadele edeceğim." dedi.

Gümüş madalya boynundayken hem gurur hem burukluk hissettiğini anlatan Merve, "Bu madalya altın madalyaya giden yolda bir başlangıç. İleriki zamanlarda dünya ve Avrupa şampiyonalarında kürsünün en zirvesinde olacağıma ve İstiklal Marşı'mızı okutacağıma söz veriyorum." diye konuştu.

"Her yenilgi bir zaferin başlangıcıdır"

Antrenör Özdemir de Merve'nin Fransa'da kaybettiği final maçının ardından üzüldüğünü anlattı.

Özdemir, "Her yenilgi bir zaferin başlangıcıdır. Biz de bu yenilgiden sonra 2027 ve 2028 yıllarında her zaman kürsüde olacağımızı, kürsüdeki adresimizin birincilik olduğunu, Merve Aktürk denildiğinde kürsünün tepesine bakılması gerektiğini Merve'ye söyledim. O da hem dünya hem Avrupa şampiyonasında bizi, şehrimizi, ülkemizi çok iyi şekilde temsil edeceğine söz verdi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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