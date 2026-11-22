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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, UNESCO tarafından Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Küresel Erken Çocukluk Bakım ve Eğitimi Raporu'nun tanıtım programına katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında hazırlanan UNESCO Küresel Erken Çocukluk Bakım ve Eğitimi Raporu'nun tanıtım programı Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirildi.

Programda erken çocukluk bakım ve eğitiminin yaygınlaştırılması, sürdürülebilir finansman, kapsayıcı eğitim politikaları ve kurumlar arası işbirliği konuları ele alındı.

Program kapsamında düzenlenen panelde konuşan Yelkenci, savaş ve çatışmalardan en çok etkilenenlerin çocuklar olduğunu vurgulayarak çocukların korunmasının önemine dikkati çekti.

Panelde Yelkenci, Türkiye'nin okul öncesi eğitimde erişim, kalite ve fırsat eşitliğini güçlendirmeye yönelik çalışmaları ile Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde erken çocukluk eğitimi konularına ilişkin katılımcıların sorularını yanıtladı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Okul Öncesi Eğitim Programı'nın yeni uygulamaya konulduğunu belirten Yelkenci, programın oyun temelli ve beden eğitimi standartlarıyla hazırlandığını kaydetti. Yelkenci, çocukların öğrenme süreçlerinin bir bütün olarak değerlendirildiğini aktardı.

"5 yaşta okul öncesi okullaşma oranı yüzde 95,97'ye ulaştı"

Türkiye'nin okul öncesi eğitimde önemli ilerlemeler kaydettiğini vurgulayan Yelkenci, 2002'de yüzde 11,5 olan okul öncesi okullaşma oranının 2025-2026 eğitim öğretim yılında 5 yaşta brüt yüzde 95,97'ye ulaştığını bildirdi.

Okul öncesi eğitimde okul ve sınıf sayısının ise 11 binden 40 binin üzerine çıktığına dikkati çeken Yelkenci, 2022'de kamu harcamalarında dördüncü sırada olan eğitimin bugün birinci sıraya yükseldiğinin altını çizdi.

"Sunduğumuz hizmeti çocuğun yaşadığı koşullara göre düzenlemek bizim görevimiz"

Erken çocukluk eğitimine erişimi artırmak amacıyla uygulanan farklı modellerde ortak kalite standartlarının nasıl korunduğu sorusunu yanıtlayan Yelkenci, "Sunduğumuz hizmeti çocuğun yaşadığı koşullara göre düzenlemek bizim görevimiz." cevabını verdi.

Bu kapsamda farklı uygulamalarla özellikle kırsal ve dezavantajlı bölgelerdeki çocukların eğitime erişiminin desteklendiğini anlatan Yelkenci, "Benim Oyun Sandığım" uygulaması kapsamında 2019-2020 eğitim öğretim yılından bu yana 32 bin 216 setin çocuklara ulaştırıldığını bildirdi.

Yelkenci, modelin OECD tarafından Ekim 2026'da İtalya'da düzenlenen konferansta Norveç ve Kore ile birlikte seçilen üç uluslararası ülke uygulamasından biri olduğunu hatırlattı.

Öğretmenlerin, bütün çalışmaların merkezinde yer aldığını ve bu nedenle de çalıştıkları ortamın koşullarına göre eğitim almaları gerektiğine işaret eden Yelkenci, ayrıca ailelerin eğitim süreçlerine etkin olarak katıldıklarını, çocuğun eğitimini evde destekleyebilecekleri araçların kendilerine verildiğini, anne ve babaların elektronik sistem üzerinden çocuklarının gelişimini takip edebildiğini aktardı.

Erken çocukluk hizmetlerinin çocukların korunmasını da kapsadığını kaydeden Yelkenci, özel gereksinimli çocuklar için ortak araçlar ve yeni sınıf açma ölçütleri belirlenmesinin önemine işaret etti.

Yelkenci, Türkiye'nin 2030 yılı hedefinin, elde edilen kazanımları sürdürerek okul öncesi eğitim almış çocuk sayısını yüzde 96'dan yüzde 100'e çıkarılması olduğunu belirtti.

Kaynak: AA