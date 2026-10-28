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Eda Biçim’in değişimi dikkat çekti: Dört ayda 20 kilo verdi

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Eda Biçim’in değişimi dikkat çekti: Dört ayda 20 kilo verdi
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Ali Biçim’in fenomen kardeşi Eda Biçim, dört ayda verdiği 20 kiloyla dikkat çekti. Kilo verme sürecini daha önce videolarla anlatan fenomenin değişimi uzun zamandır takipçilerinin gözleri önünde ilerliyor. Paris'ten paylaştığı fotoğraflar ise takipçilerinden tam not aldı.

İçerik üreticisi Ali Biçim'in kız kardeşi fenomen Eda Biçim, son görüntüsüyle yeniden dikkatleri üzerine çekti. Saçından makyajına, giyim tarzından fiziksel görünümüne kadar pek çok konuda yeniliğe giden Biçim’in değişimi uzun süredir takipçilerinin gözleri önünde ilerliyor.

KİLO VERME SÜRECİNİ VİDEOLARLA ANLATTI

Biçim, Mart 2024’te yayımladığı kilo verme temalı videonun ardından aynı yıl aralık ayında “Kilo verme hikayesi” başlıklı ayrı bir video paylaştı. Temmuz 2025’te geçirdiği meme estetiği operasyonunu da açıkça anlatan fenomen, görünümündeki değişime ilişkin merak edilenleri takipçileriyle paylaştı.

PARİS FOTOĞRAFLARI DİKKAT ÇEKTİ

Paris’ten paylaştığı fotoğraflarda özellikle incelen beliyle dikkat çeken Biçim’in son görüntüleri de eski fotoğraflarıyla karşılaştırıldı. Sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre fenomen, dört ayda 20 kilo verdi. Kilo verme sürecinde belirli bir diyet ya da ilaç kullanıp kullanmadığına ilişkinse bir açıklama bulunmuyor.

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