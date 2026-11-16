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Gabon Bakanı Olouna, Afrika'nın iklim taahhütlerinde sahada somut sonuç bekliyor

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Gabon Bakanı Olouna, Paris İklim Anlaşması'ndan 10 yılı aşkın süre geçmesine rağmen Afrika ülkelerinin iklim taahhütlerinin sahada somut sonuç vermesini beklediğini söyledi. Olouna, Antalya'daki COP31'de Türkiye'den Afrika'nın önceliklerine destek istediklerini belirtti.

ANTALYA/ Gabon Çevre ve İklim Bakanı Stanislas Stephen Mouba Olouna, Paris İklim Anlaşması'nın üstünden 10 yılı aşkın süre geçmesine rağmen Afrika ülkelerinin uluslararası iklim taahhütlerinin sahada somut sonuçlar vermesini beklediğini söyledi.

Bakan Olouna, Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gabon'un zirvedeki önceliklerinin iklim değişikliğine uyum, ormanların korunması için finansman sağlanması ve uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi olduğunu söyledi.

Paris İklim Anlaşması'nın üstünden 10 yılı aşkın süre geçtiğini anımsatan Olouna, buna rağmen Afrika ülkelerinin hala uluslararası iklim taahhütlerinin sahada somut sonuçlar vermesini beklediğini kaydetti.

Afrika ülkelerinin ortak hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Olouna, "Afrika'nın sesinin güçlü ve net biçimde duyulmasına ihtiyacımız var. Tek ses olarak konuşmalıyız." dedi.

Olouna, Türkiye'nin COP31 başkanlığından Afrika'nın önceliklerinin dikkate alınmasına destek vermesini beklediklerini belirterek enerji, atık yönetimi ve balıkçılık alanlarında Türkiye ile işbirliğini geliştirmek istediklerini kaydetti.

Gabon topraklarının yüzde 88'inin ormanlarla kaplı olduğuna dikkati çeken Olouna, ormanların korunması için mevcut uluslararası finansmanın yetersiz kaldığını söyledi.

Olouna, ormanların iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolünün piyasa mekanizmaları tarafından da tanınması gerektiğini ifade ederek bu yolla ilave finansman sağlanabileceğini belirtti.

Gelecek yıl Etiyopya'da düzenlenecek COP32'ye işaret eden Olouna, Afrika ülkelerinin taleplerinin uluslararası ortaklar tarafından dikkate alınmasının önemini vurguladı.

Kaynak: AA
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