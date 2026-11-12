Wade Baldwin kimdir? Fenerbahçe'nin oyun kurucusu kaç yaşında, nereli?

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Fenerbahçe, 11 Kasım 2026 akşamı Paris'teki Accor Arena'da oynanan ve normal süresi 92-92 biten maçta Paris Basketball'a uzatmanın son hücumunda Nadir Hifi'nin basketiyle 111-109 yenildi. Sarı-lacivertlilerde skor yükünü çeken isimlerden biri Wade Baldwin'di.

Amerikalı oyun kurucu üçüncü sezonunu Fenerbahçe'de geçiriyor. 2025'teki EuroLeague şampiyonluğunda da kadrodaydı.

WADE BALDWIN PARİS MAÇINDA KAÇ SAYI ATTI?

Wade Baldwin, Paris Basketball maçında 30 dakika süre aldı ve 22 sayı attı. Üçlüklerde 4 denemede 3, iki sayılıklarda 9 denemede 5 isabet bulan oyuncu ribaund, asist ve top çalma hanelerine de katkı verdi: 5 ribaund, 4 asist, 3 top çalma.

İlk yarıyı Paris 50-43 önde kapattı, üçüncü çeyreğin sonunda ise skor 72-72'ye geldi. Mouhammadou Jaiteh'in Baldwin'e yaptığı blok, Paris'in 10-0'lık serisini başlattı.

WADE BALDWIN KİMDİR?

Wade Baldwin, Fenerbahçe'de oynayan 1,93 boyunda Amerikalı bir basketbolcu; oyun kurucu ve şutör guard pozisyonlarında görev yapıyor. Tam adı Wade Baldwin IV. Aynı adı babası, dedesi ve büyük dedesi de taşıyordu.

Üniversitede 2014-2016 arasında Vanderbilt'te oynadı ve ikinci yılında SEC'in ikinci beşine seçildikten sonra kalan iki yılını bırakıp NBA draftına katılma kararı aldı.

WADE BALDWIN KAÇ YAŞINDA?

Wade Baldwin 30 yaşında. 29 Mart 1996'da doğdu.

WADE BALDWIN NERELİ?

Wade Baldwin, ABD'nin New Jersey eyaletinden. Montgomery ilçesine bağlı Belle Mead'de doğdu ve liseyi de aynı eyalette, önce Somerville'deki Immaculata'da, ardından Metuchen'deki St. Joseph'te okudu.

WADE BALDWIN NBA'DE HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Wade Baldwin, NBA'de Memphis Grizzlies ve Portland Trail Blazers formalarını giydi. Memphis onu 2016 draftının ilk turunda 17. sıradan seçti ama Ekim 2017'de serbest bıraktı.

Portland'da 2017-2019 arasında oynadığı dönemde G League takımı Texas Legends'ta da süre aldı. Şubat 2019'da aynı hafta içinde Cleveland, Houston ve Indiana'ya takas edildi; Indiana'nın serbest bırakmasının ardından G League'de Raptors 905'e geçti.

WADE BALDWIN AVRUPA'DA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Wade Baldwin, Avrupa'da sırasıyla Olympiakos (2019-2020), Bayern Münih (2020-2021), Baskonia (2021-2022), Maccabi Tel Aviv (2022-2024) ve Fenerbahçe'de oynadı. Bayern ile 2021'de Almanya Kupası'nı kazandı.

Maccabi Tel Aviv'de 2023 ve 2024'te İsrail ligi şampiyonu oldu, Mart 2023'te de EuroLeague'de ayın oyuncusu seçildi. Fenerbahçe ile Temmuz 2024'te anlaştı.

WADE BALDWIN FENERBAHÇE'DE HANGİ KUPALARI KAZANDI?

Wade Baldwin, Fenerbahçe ile 2025'te EuroLeague şampiyonu oldu. Basketbol Süper Ligi'ni 2025 ve 2026'da kazanan takım, bu iki yılda Türkiye Kupası ile Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da aldı.

2026'daki Süper Lig finallerinde en değerli oyuncu seçilen Baldwin, aynı yıl EuroLeague'in ikinci beşine girdi. Bu listede daha önce Maccabi formasıyla 2023 ve 2024'te de yer almıştı.