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Fransa'da gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerinin favori adaylarından Marine Le Pen, Ukrayna'nın Paris Büyükelçisi ile yaptığı görüşmede seçilmesi halinde ülkesinin Kiev yönetimine sağladığı finansal desteği sonlandıracağını söyledi.

Ulusal Birlik (RN) partisinden Marine Le Pen ile Ukrayna'nın Paris Büyükelçisi Vadym Omelchenko arasında dün Paris'te yapılan görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Le Pen görüşmede " Fransa'nın kamu maliyesinin içinde bulunduğu durumun, gelecek aylarda Ukrayna'ya mali yardım yapmaya elvermeyeceğini" yineledi.

Öte yandan, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) bünyesinde Kiev'e 90 milyar avroluk kredi sağlanmasına ilişkin taahhütlerine sadık kalacağı güvencesini veren Le Pen, Büyükelçi Omelchenko'ya "insani yardım ve daha aktif bir diplomasiyle Ukrayna'yı desteklemeye devam edecekleri" taahhüdünde bulundu.

AB, Macaristan'ın muhalefeti nedeniyle bir süredir askıda olan Ukrayna'ya 90 milyar avro kredi paketine nisanda onay vermişti.

Kamu borcu ile darda olan Fransa'da Ukrayna'ya yapılan finansal yardımlar yaklaşan 2027 seçimleri öncesinde cumhurbaşkanı adaylarının gündemine gelirken, yarışın önde gelen isimlerinden Le Pen kampanya sürecinde bu yardımları keseceğini sıkça dile getiriyor.

Ülkede gelecek yıl yapılacak seçimlerde iki dönem üst üste görev yapan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yeniden aday olamayacak.

Kaynak: AA