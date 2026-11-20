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Fransa'nın farklı kentlerinde gençler, savaşa karşı çıkmak ve daha iyi eğitim koşulları talep etmek amacıyla sokağa çıktı.

Avrupa genelindeki öğrenci sendikaları ve gençlik derneklerinin "Geleceğimiz için mücadele edin, onların savaşları için değil" çağrısı üzerine Fransa'da savaş karşıtı gösteriler düzenlendi.

Başkent Paris, Grenoble, Toulouse ve Lyon dahil farklı kentlerde sokağa çıkan gençler, daha iyi eğitim koşulları talep etti.

Başkent Paris'te Port Royal Tren İstasyonu önünde bir araya gelen yüzlerce genç, Sorbonne Üniversitesinin Pierre ve Marie Curie Kampüsü'nün önüne kadar yürüdü.

Hükümetin orduya daha az bütçe ayırmasını isteyen göstericiler, tüm eğitim kurumlarının imkanlarının artırılmasını da talep etti.

Ellerinde "Ordu için değil, üniversite için para", "Geleceğimizin bulanık olması için biber gazına ihtiyacımız yok" yazılı dövizlerin yanı sıra sendika ve Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "Polisler veya ordu için değil, üniversiteler ve liseler için para" sloganları attı.

Bazı göstericiler, kampüsün önündeki yola oturarak eylemlerini sürdürdü.

Kampüsün çevresinde yoğun polis önlemleri alındı.

Kaynak: AA