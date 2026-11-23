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Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 14. haftanın perdesi yarın açılacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 14. hafta müsabakaları, yarın ve 25 Kasım Çarşamba günü oynanacak.

Avrupa Ligi'nde yer alan Türk temsilcilerinden Beşiktaş Fuzul, yarın sahasında Fransız ekibi Paris Basketbol ile karşılaşacak. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Siyah-beyazlılar, oynadığı 13 maçta 6 galibiyet, 7 yenilgi yaşadı. Paris Basketbol ise 7 galibiyet alırken, 6 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Fenerbahçe Tarfin ise aynı gün deplasmanda İspanyol takımı Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Palau Blaugrana'daki karşılaşmada hava atışı, TSİ 23.00'te yapılacak.

Sarı-lacivertli takım ile İspanyol ekibi, bu sezon organizasyonda çıktıkları 13 karşılaşmada 8'er galibiyet alırken 5'er kez mağlup oldu.

Anadolu Efes de 25 Kasım Çarşamba günü İspanya'da Kosner Baskonia karşısında parkeye çıkacak. Buesa Arena'daki müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak.

Lacivert-beyazlılar, oynadığı 13 maçta 6 galibiyet, 7 de yenilgi yaşadı. Avrupa Ligi'nde son basamakta yer alan Baskonia ise 12 kez mağlup olduğu organizasyonda 1 kez sahadan galip ayrıldı.

Basketbol Avrupa Ligi'nde 14. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Beşiktaş Fuzul-Paris Basketbol (Fransa)

21.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Virtus Bologna (İtalya)

22.00 Bayern Münih (Almanya)-Maccabi Tel Aviv (İsrail)

22.30 Valencia Basket (İspanya)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)

22.45 LDLC ASVEL (Fransa)-Armani Olimpia Milan (İtalya)

23.00 Barcelona (İspanya)-Fenerbahçe Tarfin

25 Kasım Çarşamba:

19.00 Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)-Partizan (Sırbistan)

22.15 Olympiakos (Yunanistan)-Hapoel Tel Aviv (İsrail)

22.30 Kosner Baskonia (İspanya)-Anadolu Efes

22.45 Real Madrid (İspanya)-Zalgiris (Litvanya)

Kaynak: AA