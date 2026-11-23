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Beşiktaş Fuzul, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 14. haftasında yarın sahasında Fransa temsilcisi Paris Basketbol ile karşılaşacak.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Bu sezon EuroLeague'de oynadığı 13 karşılaşmada 6 galibiyet, 7 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, averajla 14. sırada yer alıyor.

Ligde 7 kez sahadan galip ayrılan, 6 kez mağlup olan Fransız takımı ise averajla 12. sırada bulunuyor.

Beşiktaş Fuzul, Avrupa Ligi'nde son olarak Partizan'a 91-87 mağlup oldu.

Kaynak: AA